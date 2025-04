Scherma, Vera Perini porta il Pettorelli sul tetto d'Europa

Impresa continentale per Vera Perini, atleta torinese del Circolo della scherma "Pettorelli" di Piacenza che si è laureata campionessa europea Under 23 a squadre di spada salendo sul gradino più alto del podio con i colori dell'Italia nella rassegna di Tallinn (Estonia). Dopo l'undicesimo posto nel torneo individuale, la Perini - classe 2004 e al suo secondo anno nel sodalizio biancorosso - ha esultato insieme a Gaia Caforio, Carola Maccagno e Lucrezia Paulis.

"Sono molto contenta - le parole di Vera - era il mio primo Europeo della carriera ed è arrivato un risultato che mi aiuterà nel prosieguo, essendo al mio primo anno in categoria. Ho avuto fin da subito un buonissimo rapporto con le compagne di squadra, ci siamo sempre supportate nella competizione e questo ha fatto la differenza. Questa vittoria la dedico alla mia migliore amica Matilde Lorenzi (sciatrice, ndc), purtroppo mancata a fine ottobre, al "Pettorelli", al mio allenatore Alessandro Bossalini e alla mia famiglia, che mi permette di allenarmi e di inseguire il mio sogno". Per il "Pettorelli", si tratta del primo oro europeo nella categoria Under 23 nella storia del Circolo che quest'anno compie 70 anni e si appresta a ospitare in prima linea gli Assoluti a Piacenza dal 5 al 10 giugno.