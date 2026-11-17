Il deserto non gli ha ancora presentato il conto, semmai rilanciato la sfida. A gennaio Simone Zahami tornerà tra le dune del Sahara per correre 100 miglia, circa 160 chilometri, tutti d’un fiato. «Si parte al mattino e si arriva quando si arriva»: niente tappe, nessuna pausa. Per l’ultramaratoneta piacentino sarà un debutto sulla distanza, dopo otto gare nel mondo. Atleta e preparatore, Zahami ha raccontato a Zona Sport la sua passione. «Sono molto curioso di partecipare e di vivere questa esperienza. Finora ho corso al massimo 120 chilometri, sulle Dolomiti. Nel mio "curriculum" ci sono il Sahara marocchino, la Mongolia, il deserto di Atacama la Patagonia e la Namibia. Del Sahara mi hanno conquistato i colori, il profumo e la tipologia di sfida: è essenzialmente una sfida davvero con te stesso».

Per prepararsi servirà quasi un anno. «Quattro allenamenti di corsa alla settimana, tre o quattro sedute in palestra. Nelle gare in autosufficienza alimentare tutto il necessario viaggia sulle mie spalle. Lo zaino pesa fino a dieci chili, oltre alle borracce, e contiene oltre trenta elementi. Ma anche un piccolo pezzo d’Italia: pasta liofilizzata, biscotti fatti in casa, prosciutto crudo e Parmigiano Reggiano. Quando apro il mio zaino per sfamarmi, gli altri concorrenti rimangono colpiti. Ma anche perché devo soffrire, almeno una piccola parte di godimento la devo avere», sorride.

E poi gli aneddoti: «Nel Sahara ho rischiato di restare senz’acqua. Una tappa di 40 chilometri si è trasformata in una traversata tra dune altissime. Dopo aver condiviso parte della scorta con un altro concorrente, ero praticamente a secco. Ho visto quello che mi sembrava il checkpoint e ho bevuto gli ultimi sorsi, ma era un gruppo di turisti». Un abbaglio che non gli ha tolto la voglia di ripartire. Il sogno guarda già all’Antartide: 200 chilometri in autosufficienza alimentare. «Io ho bisogno di fare queste imprese, mi sento realizzato. Dimostra che un atleta a quasi 60 anni può avere ancora tanto da dire». Prima però ci sono le dune del Sahara: e stavolta il cronometro non concederà soste.