Solano, dal Piacenza Baseball al "raduno" Mlb

Importante riconoscimento per il giovane lanciatore del Piacenza Baseball Josuel Solano, invitato dalla Major League Baseball al camp programmato a Barcellona dal 13 al 18 aprile. Si tratta di un evento ad inviti rivolto a coloro che sono ritenuti i migliori prospetti europei, dando loro la possibilità di allenarsi, in un contesto molto qualificato, con coach americani di altissimo livello. Solano prende parte a questo Mlb European Development Tournament 2026 in virtù della segnalazione da parte della Federazione spagnola, della quale l'atleta è nazionale U18. Il pitcher biancorosso è volato in Spagna domenica sera dopo aver contribuito alla vittoria del Piacenza in gara2 contro Bovisio nell'opening-day di Serie B e farà rientro in Italia domani, in tempo per essere a disposizione di coach Andrea D'Auria domenica per la trasferta dei biancorossi a Milano contro l'Ares.