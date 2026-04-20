Solo l'oscurità ferma il Piacenza Baseball
Serie B - I biancorossi vincono gara 1 sul campo dell'Ares Milano, la seconda sospesa causa buio
Leonardo Piriti
|2 ore fa
Josè Perez in azione
Nella seconda giornata del campionato di Serie B Ares Milano e Piacenza Baseball si affrontano in un avvincente duello fino all’ultimo inning e d’altra parte non poteva essere altrimenti trattandosi delle due squadre imbattute del girone.
I biancorossi vincono la gara del mattino, mentre quella pomeridiana, proprio in forza del perfetto equilibrio, viene sospesa per oscurità dal momento che il diamante del “Siani” non dispone di un impianto di illuminazione. Così i biancorossi dovranno tornare per difendere definitivamente il vantaggio nel completamento del match.
I biancorossi vincono la gara del mattino, mentre quella pomeridiana, proprio in forza del perfetto equilibrio, viene sospesa per oscurità dal momento che il diamante del “Siani” non dispone di un impianto di illuminazione. Così i biancorossi dovranno tornare per difendere definitivamente il vantaggio nel completamento del match.
Gara 1
Ares Milano-Piacenza Baseball 9-10
Pancotti Piacenza Baseball: Perez Ju. ss, Gardenghi ric, Penaloza dh, Perez Jo. 2b, Cetti ec/ed, Pancini es, Calderon ed (Zironi ec), D’Auria J. 1b, Marelli 3b. Lanciatori: Faini (rl5.1 bv9 bb1 k5 pgl6), Sanna (rl1.2 bv3 bb1 k1 pgl2), Solano (rl2 bv2 bb0 k2 pgl1). All.: D’Auria A.
Gara2
Ares Milano-Piacenza Baseball sospesa sull’8-10
Pancotti Piacenza Baseball: Perez Ju. ss, Gardenghi es/ric, Penaloza dh/ric, Perez Jo. 2b, Pancini ric (Contardi es, Calderon ph), D’Auria J.1b, Marelli 3b, Mercedes ed (Cetti ed/ec), Zironi ec/lan (Nanetti ph, Carsana es/ed). Lanciatori: Acevedo (rl5 bv2 bb3 k6 pgl2), Lovattini (rl1.2 bv4 bb2 k1 pgl0), Naccarella (rl0.1 bv1 bb0 k0 pgl0), Zironi (rl1 bv1 bb1 k0 pgl0). All: D’Auria A.
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