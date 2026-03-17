Splendida Matilde: doppio oro all'Italian World Cup

Brillanti risultati per la Yama Arashi all'Italian World Cup, prova di Coppa del Mondo di kickboxing (organizzata dalla Federkombat sotto l'egida della Wako) andata in scena a Jesolo con ben 4.000 atleti provenienti da 40 nazioni.

La delegazione piacentina, guidata nell'occasione dai tecnici Gianfranco Rizzi, Davide Colla ed Erika Boselli, si è messa in evidenza brillando tra gare individuali e a squadre. Sul primo versante, ottima la prova della piacentina Matilde Cutaia, che ha dominato nella classe Cadetti femminili al limite dei 55 chilogrammi cimentandosi anche nella -60 chilogrammi (dove non ha superato il match eliminatorio). Già campionessa Europea e passata quest'anno dalle Junior (16-18 anni) alle Senior (dai 19 ai 40 anni), Somaya El Hayek ha conquistato uno splendido bronzo al limite dei 65 chilogrammi. Purtroppo un infortunio nella -60 (la sua categoria naturale) ha fermato le sue ambizioni nel torneo più atteso.

Nella gara a squadre, la Cutaia ha concesso il bis conquistando la medaglia d'oro insieme a due compagne della nazionale italiana, Marta Salerno e Chiara Capogna. Nelle Junior, altre due portacolori della Yama Arashi, Gaia Pappaterra e Layla El Hayek, si sono messe al collo un prestigioso argento (insieme a Sara Polloni).

La delegazione della Yama Arashi comprendeva anche Nicole Costantini, Sofia Rossi, Nicolò Guarnieri, Carlo Taglia (Cadetti 13-15 anni), Riccardo Bramieri, Alessandro Dallavalle, Susanna Sverzellati, Alex Favaretto, Francesca Mazzoni (Junior 16-18 anni), Sofia Barabaschi e Federico Nordio (Senior).

«Sono molto soddisfatto di tutti i ragazzi della Yama Arashi - dice Rizzi - soprattutto per coloro che nonostante l’impegno profuso sia in gara che soprattutto nella preparazione, non sono riusciti ad esprimere il loro meglio. Per qualcuno si è trattato di sorteggi maligni mentre per altri alcune piccole sbavature nell’approccio e nella gestione tattica dei vari combattimenti, così come l’emozione di trovarsi in un contesto di livello così alto. Sono tutti molto giovani e sul piano tecnico mi hanno confermato un ottimo livello, sicuramente sapranno fare ancora meglio».

«Sono molto contenta di come sia andata la gara - commenta Matilde Cutaia - in particolare di come sia riuscita a cambiare il mio atteggiamento e la mia mentalità tra la prima categoria (dove ho perso al primo incontro) e la seconda dove invece ho ottenuto la medaglia d'oro. Per la gara a squadre sono molto contenta e soddisfatta, ci siamo divertite molto e ci siamo trovate in ottima sintonia. Mi sono impegnata tantissimo in questi giorni e spero di riuscire a imparare sempre più dagli errori commessi per migliorare».