"Sport per tutti" è una festa per 450 bambini

È stata una vera e propria festa per i circa 450 alunni della scuola elementare Pezzani protagonisti della seconda edizione di “Sport per Tutti”, iniziativa organizzata in collaborazione con il San Giuseppe Calcio. Sul campo della società calcistica 23 classi dal primo al quinto anno hanno potuto provare diverse discipline, dal calcio al volley passando per tennis, basket, rugby e la novità di quest’anno, la ginnastica dinamica militare in un clima di allegria e divertimento.

Il tutto grazie agli istruttori delle società locali che hanno aderito all’evento: Bakery Basket, Piace Volley, Piacenza Rugby, Società Canottieri Nino Bixio e Ginnastica Dinamica Militare Italiana/ Bimbi di Piacenza, oltre al supporto di Mc Donald’s e Misericordia. Sugli spalti genitori e amici ad ammirarli mentre si divertivano, in campo l’occhio vigile della vicepresidente del San Giuseppe Angela Poggioli insieme al responsabile dell’attività di base Fabio Gazzola, la vicaria del 7° Circolo Didattico Cinzia D’Onofrio e la referente sport della Pezzani Elena Ferrari.

Da sinistra: Cinzia D'Onofrio, Elena Ferrari, Fabio Gazzola e Angela Poggioli