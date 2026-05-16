Stasera le emozioni della Placentia Half Marathon

“L’edizione più entusiasmante di sempre”. Parole di Elena Poggi, coordinatrice marce e camminate del Centro sportivo italiano. Lei è solo una dei tantissimi protagonisti dello speciale curato da Marco Vincenti e dedicato alla 29ª edizione della Placentia Half Marathon in onda stasera alle 20.30 su Telelibertà (canale 76) e in streaming sul sito www.liberta.it.

I primo piano la gara, ma soprattutto i sorrisi e gli abbracci degli oltre duemila partecipanti all’evento sportivo più importante del nostro territorio. E poi gli applausi delle centinaia di piacentini presenti lungo il percorso, l’emozionante passaggio sul Facsal tra i bambini e le testimonianze di chi è arrivato da altre province, regioni e perché no, anche da ben oltre i confini nazionali. Grande spazio al tema della solidarietà e ai messaggi carichi di valori trasmessi dalla staffetta Salvati-salvatori e dalla immancabile presenza dei volontari di “Andrea e i corsari della maratona”. Un’occasione imperdibile per rivivere le emozioni della mezza maratona dei record attraverso gli occhi e i racconti di chi partecipando l’ha resa davvero speciale.