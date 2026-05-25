Super-Ferrarini anche al Passatore

La piacentina Giovanna Ferrarini, che compirà 69 anni a luglio, ha vinto il Campionato italiano Master dei cento chilometri (categoria F65).

L’ha fatto concludendo una delle corse monumento per i podisti: la 51ª edizione del Passatore, corsa che si svolge ogni anno nell’ultimo sabato di maggio, con suggestiva partenza dalla piazza del Duomo di Firenze e arrivo nel cuore di Faenza, dopo essersi arrampicati sull’Appennino tosco-emiliano.

Una manifestazione a cui Giovanna è particolarmente affezionata: quattro anni fa, alla sua prima partecipazione, aveva vinto i Master F65 con tanto di record italiano di categoria (11 ore e 10 minuti).

Nella notte tra sabato e domenica, nonostante le difficoltà sofferte nella prima parte a causa del caldo torrido, è arrivata al traguardo dopo 11 ore e 58 minuti: 80ª assoluta tra le donne e prima tra le over 65, confermandosi quindi campionessa tricolore sulla distanza dei cento chilometri con un distacco abissale sulla seconda.