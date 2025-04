Tania Molinari in gara agli Europei di duathlon

Continua il momento magico dell’atleta piacentina Tania Molinari, che è stata convocata in Nazionale per gli Europei di duathlon sprint (la sua specialità) e duathlon classico che si terranno a Rumia, in Polonia, il 26 e 27 aprile. La chiamata in azzurro di Tania, tesserata per la Piacenza Sport Triathlon Vittorino, era nell’aria dopo la straordinaria prestazione del 5 aprile scorso, quando sull’autodromo di Imola aveva conquistato la medaglia d’argento ai Campionati italiani con il tempo totale di 57’ 20”, a sette secondi di distacco dalla campionessa nazionale Noemi Bogiatto.

«È una soddisfazione immensa - commenta la piacentina - e, anche se sinceramente me lo sarei potuta aspettare, rappresenta una gioia per me e per tutti coloro che mi stanno vicino. Sarà emozionante tornare a disputare una gara internazionale dopo 8 anni, un’esperienza unica che voglio onorare al meglio».

Il duathlon sprint è una disciplina che prevede una frazione di corsa da 5 chilometri, venti chilometri in bicicletta e 2,5 chilometri ancora di corsa per chiudere la prova.