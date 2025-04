Tenniste super, Borgotrebbia vince il girone regionale

Grande risultato per il Tennis Club Borgotrebbia, con la squadra femminile di Serie C che ha vinto il proprio girone regionale e staccato il pass per i playoff. Sui campi di casa, le ragazze guidate dal capitano Nicolò Venturati hanno pareggiato per 2-2 contro il Tennis Albinea Reggio Emilia, assicurandosi così il passaggio del turno. A mettere in discesa l'ultimo turno del girone ci hanno pensato Allegra Fiorani, con un netto 6-2 6-1 su Alessia Zerbino, e Alessia fava che ha regolato Emma Chiesi con un altrettanto inequivocabile 6-1 6-1. Le avversarie hanno poi trovato la forza per pareggiare la serie grazie ad Alessia Soncini che ha battuto Vittoria Canevari per 6-1 6-3 e al doppio con la coppia Zerbino-Soncini vittoriosa in tre set per 6-1 5-7 10-8 contro il duo Fava-Canevari.

Ottimo dunque il percorso delle ragazze del Borgotrebbia che concludono da imbattute, un cammino iniziato con il roboante successo per 4-0 sul Carpi Sport e proseguito al secondo impegno ancora vittorioso ai danni dello Sporting Club Sassuolo, per poi rallentare con due pareggi consecutivi, prima un 2-2 in casa del Tennis Club Castellazzo e infine identico punteggio tra le musa amiche contro il Tennis Albinea Reggio Emilia.

Al termine dell'ultima giornata del girone emiliano-romagnolo di Serie C, il Borgotrebbia si è così confermato in testa alla classifica e ora attende gli sviluppi delle fasi successive: ad attendere il team ci sono i playoff, ma potrebbe saltare il primo turno vista la vittoria del girone, in quel caso si andrebbe direttamente al secondo turno valevole per l'accesso alla fase nazionale per poi giocarsi le carte di accesso al campionato di Serie B2.