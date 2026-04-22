Trs Pallanuoto, futuro alla Raffalda: «Tra un anno a casa»
Il presidente Roberto Gatti ospite con coach Picasso a Telelibertà
Redazione Online
|50 minuti fa
«A giugno 2027 avremo di nuovo la nostra piscina e i nostri tifosi potranno finalmente vederci in casa». Lo ha annunciato il presidente Roberto Gatti della Trs Pallanuoto, durante la trasmissione Zona Sport su Telelibertà condotta da Marcello Tassi e Selina Pozzi.
A due giornate dal termine del campionato di Serie A2, la pallanuoto piacentina si gioca una stagione intera, sospesa tra la necessità di conquistare la salvezza e la possibilità di migliorare. «Il campionato è difficile e potremmo essere ancora coinvolti nella zona playout - aggiunge l’allenatore Alessandro Picasso - dobbiamo fare punti nelle ultime due partite per ottenere la salvezza matematica. Anche una sola vittoria potrebbe permetterci di scalare qualche posizione».
A due giornate dal termine del campionato di Serie A2, la pallanuoto piacentina si gioca una stagione intera, sospesa tra la necessità di conquistare la salvezza e la possibilità di migliorare. «Il campionato è difficile e potremmo essere ancora coinvolti nella zona playout - aggiunge l’allenatore Alessandro Picasso - dobbiamo fare punti nelle ultime due partite per ottenere la salvezza matematica. Anche una sola vittoria potrebbe permetterci di scalare qualche posizione».
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