Uno strepitoso Perotti sbriciola due record

È stato un weekend da incorniciare per l’Atletica Piacenza, capace di monopolizzare le scene sia sulle piste di casa del campus Dordoni, sia in quelle regionali di Imola.

La copertina assoluta è il giovanissimo Milo Perotti, che ieri al Dordoni ha letteralmente dominato il tetrathlon B. Il portacolori biancorosso ha stampato un punteggio complessivo mostruoso di 3.487 punti, che vale il nuovo record provinciale e si colloca a meno di 100 lunghezze dal primato regionale.

Perotti ha messo in fila prestazioni eccezionali in ogni singola disciplina (9"1 sui 60hs, 51,63m nel vortex e un ottimo 1'35"8 sui 600m), ma la vera impresa della giornata è arrivata dalla pedana del salto in lungo. Con la misura incredibile di 6,01 metri, non ha solo vinto la gara, ma ha abbattuto una barriera psicologica e tecnica che di norma appartiene a categorie decisamente superiori.

Questa misura rappresenta il nuovo primato provinciale e il record regionale (aggiornato di recente) è ora distante appena 11 centimetri.

Vedere un atleta della categoria Ragazzi superare i 6 metri è un evento d'eccezione assoluta per l'atletica giovanile.

L'impresa di Perotti ha guidato un vero e proprio monopolio dell'Atletica Piacenza nel tetrathlon B, con una tripletta sul podio che lascia le briciole agli avversari: accanto a Perotti, argento per Francesco Campanelli (1.957 punti) e bronzo per Pietro Guglielmetti (1.578 punti).

Le soddisfazioni per la categoria Ragazzi non sono finite qui. Nel tetrathlon A è arrivato un altro splendido uno-due per la società piacentina, grazie alla prova di spessore di Lorenzo Cremona, medaglia d'oro con 2.185 punti, seguito sul secondo gradino del podio dal compagno di squadra Leonardo Petri, medaglia d'argento con 1.856 punti.

Palpi super a Imola

Mentre i più giovani facevano la voce grossa in casa, i fari si accendevano anche sui campionati di società. Tra i Cadetti si conferma in uno stato di forma eccezionale Giovanni Palpi. Impegnato nelle siepi e sulle distanze più lunghe, Palpi ha portato a casa due medaglie pesantissime: un argento nei 1200 siepi con il primato personale di 3'29"28 e, soprattutto, un fantastico bronzo nei 2000m condito dal record sociale polverizzato in 5'58"81.

Contemporaneamente, Imola ha ospitato i campionati di società regionali Allievi, dove il mezzofondo piacentino ha continuato a dettare legge. Paolo Boledi si è preso il bronzo nei 2.000 siepi maschili, siglando il proprio record personale in 6'32"07. Vittoria Galazzi, nei 2000 siepi femminili, ha conquistato una splendida medaglia di bronzo in 8'09"66, dimostrando una condizione in netta crescita in vista dei vicini Campionati italiani studenteschi.

A chiudere il cerchio dei terzi posti regionali ci ha pensato Michele Boselli nel lancio del giavellotto. Il suo lancio a 50,22 metri gli è valso il bronzo e lo ha portato ancora una volta a un soffio dal minimo richiesto per i Campionati italiani di categoria, obiettivo ormai ampiamente alla sua portata.