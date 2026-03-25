Vittorino e Calypso fanno il pieno di ori

Bottino da incorniciare per Vittorino da Feltre e Calypso, che tornano a casa dai Campionati italiani di categoria di nuoto pinnato con ben 42 medaglie.

A Lignano Sabbiadoro, biancorossi da applausi con 9 titoli tricolori, 6 medaglie d’argento e 8 di bronzo, che valgono il terzo posto finale nella classifica generale delle 50 società partecipanti.

Mattatore Marco Pietralunga (Senior), salito quattro volte sul gradino più alto del podio: 50, 100, 200 e 400 monopinna, più un argento nei 50 apnea. Doppietta di titoli tricolori per Sebastiano Rossi (Junior), vincitore dei 100 monopinna e dei 50 apnea e argento nei 50 monopinna e nei 200 monopinna; argento anche per Ilaria Boiardi (2ª cat.), salita sul secondo gradino del podio nei 50 pinne. A completare il medagliere nelle gare individuali Yassine Laanaia (Junior), bronzo nei 50 monopinna e nei 50 apnea, Amelia Lombardi (1ª cat.), terza nei 100 pinne e nei 50 pinne, Ilaria Boiardi (2ª cat.), bronzo nei 100 pinne e nei 200 pinne e Sebastiano Rossi (Junior) terzo nei 400 monopinna.

Titoli tricolori anche per le staffette: la 4x100 pinne 3ª cat. composta da Alessandro Barbazza, Raffaele Noè, Giovanni Cornelli e Matteo Pilla, la 4x50 monopinna Junior mista con Sebastiano Rossi, Letizia Brambilla, Yassine Laanaia e Sofia Cosenza e la 4x50 due pinne e due mono Junior con Cornelli, Rossi, Barbazza e Laanaya. Staffette sul podio, poi, con gli argenti conquistati dalla 4x50 due pinne e due mono Junior con Ilaria Boiardi, Letizia Brambilla, Giulia Ghidoni e Sofia Cosenza e dalla 4x100 pinne 1ª cat. con Lucrezia Volpini, Marta Zangrandi, Aurora Toschi e Amelia Lombardi e il bronzo della 4x100 pinne Junior con la stessa formazione.

La formazione della Calypso

Ottima trasferta anche per la Calypso con 19 medaglie e il sesto posto di squadra: su tutti oro per Alessandro Vedovelli nei 200 pinne e nei 50 monopinna Junior, argento nei 50 apnea e 400 pinne, oro anche per Francesca Sala nei 50 apnea e 50 monopinna Senior e argento nei 100 monopinna. Continua a stupire Samuele Fantoni, argento nei 50 pinne e bronzo nei 100 pinne (3ª cat.), così come Andrea Capellini argento nei 400 monopinna e bronzo nei 50 monopinna (2ª cat.) e Kevin Guglielmetti bronzo nei 400 monopinna Senior.

Positivi i risultati anche delle staffette: argento per la 4x100 monopinna Senior femminile (Christel Chiapponi, Francesca Sala, Matilde Basiola e Bice Cavallini), argento per la 4x50 monopinna mista Senior (Alessandro Vedovelli, Mattia Bazzoni, Bice Cavallini e Francesca Sala), argento per la 4x50 monopinna mista 3ª cat. (Matilde Grana, Christel Chiapponi, Samuele Fantoni e Pietro Zanelli), bronzo per la 4x100 monopinna 3ª cat. maschile (Pietro Zanelli, Andrea Capellini, Samuele Fantoni e Ilias Boutchich), bronzo per la 4x50 pinne monopinna maschile Senior (Alessandro Vedovelli, Mattia Bazzoni, Kevin Guglielmetti e Samuele Fantoni), bronzo per la 4x50 pinne monopinna femminile Senior (Francesca Sala, Christel Chiapponi, Matilde Grana e Bice Cavallini).