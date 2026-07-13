Vittorino, nuoto: tre titoli regionali e tre argenti per il biancorosso Pilla

Brillano i colori biancorossi della Vittorino da Feltre ai Campionati regionali lombardi estivi di nuoto della categoria Ragazzi, svoltisi lo scorso fine settimana a Lodi, grazie a un bottino complessivo di tre medaglie d’oro e quattro d’argento.

Mattatore dei regionali è stato il giovane biancorosso Matteo Pilla, salito sempre sul podio nelle sei gare disputate con tre titoli vinti ed altrettanti secondi posti. Pilla si è infatti imposto con merito, conquistando il titolo regionale Ragazzi, nella gara dei 50 dorso, vinta con il tempo di 28”,18, in quella dei 100 dorso (1’00”,64 il suo crono) e in quella dei 50 farfalla (26”,75). Per Pilla anche gli argenti conquistati nelle prove dei 50 stile libero (25”,46), nei 200 dorso (2’14”,41) e dei 100 stile libero (54”,71), tutti tempi che collocano il giovane nuotatore della Vittorino tra i primi posti del ranking nazionale.

A completare il medagliere biancorosso ha contribuito anche Alessandro Barbazza, che ha conquistato la medaglia d’argento nella gara dei 50 dorso Ragazzi 2010-2011 con un crono di 27”,77; per Barbazza anche il quarto posto finale, ad un soffio dal podio, nella prova dei 100 dorso (1’00”,25).

In campo femminile, buone prove per Amelia Lombardi che ha centrato la finale B sia nei 50 rana, quarto posto con il tempo di 36”,66, sia nei 100 rana, terza con 1’18”,65 facendo segnare in entrambe le gare il proprio personale; per Lombardi anche un buon 34”,00 nei 50 dorso e un crono di 2’56”,85 nei 200 rana.

In gara ai Regionali di Lodi con i colori biancorossi della Vittorino da Feltre anche Ginevra Galeazzi (50 e 100 dorso), Aurora Toschi (50 e 100 rana), Gaia Sebastiani (50 rana), Marta Zangrandi (50, 100 e 200 farfalla, 50 dorso e 50 stile libero), Lucrezia Volpini (50, 100 e 200 rana, 50 e 100 dorso), e le staffette 4x100 stile libero con Marta Zangrandi, Lucrezia Volpini, Amelia Lombardi e Gaia Sebastiani, e 4x100 mista fermata da Elena Castignoli, Lucrezia Volpini, Lia Di Pasquale e Anna Bardugoni.

Tra le staffette in gara ai regionali di Lodi anche la 4x100 stile libero maschile composta da Matteo Pilla, Matteo Noè, Leonardo Mantovani e Leonardo Rossi.