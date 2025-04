Vittorino, sconfitta irrilevante: parte il sogno-promozione

Prima sconfitta stagionale per la Vittorino da Feltre nel campionato di tennis maschile Serie C. Una battuta d’arresto proprio nell’ultima gara della regola season a domicilio del Carpi Sport (4-2 il finale) che, tuttavia, non pregiudica la qualificazione della squadra biancorossa ai playoff per la promozione al campionato di Serie B2, guadagnata sul campo con una gara d’anticipo rispetto al termine della stagione.

Vittorino subito costretta a rincorrere dopo i primi due incontri di singolo che hanno visto il biancorosso Carlo Emanuele Marsilio (2.6) soccombere contro il 2.6 Giulio Bonfatti (6-3, 3-6, 6-2 i parziali), così come Francesco Montenet (2.8) battuto in due set dal 2.6 Simone Sgarbi (6-1, 6-2). La squadra biancorossa ha subito dimezzato il doppio svantaggio con Lorenzo Engelbrecht (2.8), che in due set ha agevolmente superato il 3.1 Jordy Bulgarelli chiudendo il conto in 6-1, 6-4. I Padroni di casa del Carpi Sport hanno hanno aumentato il vantaggio nella quarta partita di singolo grazie al 3.1 Tommaso Mengoli, che in tre set, al termine di un match equilibrato e combattuto, ha avuto la meglio del biancorosso Mirko Frà (3.2) costretto a soccombere per 7-5, 6-7, 6-2.

Nel primo incontro di doppio la Vittorino da Feltre ha nuovamente riaperto la partita portando il parziale sul momentaneo 3-2, grazie al successo di Engelbrecht e Frà che con un doppio 6-2 si sono imposti contro Enrico Pedrazzoli (3.3) e Jordy Bulgarelli. Equilibrato e anche spettacolare l’ultimo e decisivo incontro di doppio che avrebbe permesso alla Vittorino da Feltre di chiudere il conto in parità: Montenet e Marsilio hanno disputato un’ottima gara con-tro Bonfatti e Sgharbi, capaci però di chiudere il conto nei momenti decisivi della gara e di far proprio l’incontro con i parziali di 7-5, 6-4. Una battuta d’arresto in terra modenese che, tuttavia, non scalfisce l’ottimo ruolino di marcia tenuto nella regular season dalla Vittorino che, a questo punto, resta in attesa di conoscere data e nome dell’avversario da affrontare nel primo turno dei playoff che mettono in palio la promozione al campionato nazionale di Serie B2. Una promozione che la squadra biancorossa ha soltanto sfiorato lo scorso anno, soccombendo proprio nella gara finale dei playoff, e che proverà a centrare quest’anno negli spareggi decisivi.