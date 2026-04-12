Vivicittà, Tuzzi e Casati hanno dominato la gara

Ormai è una tradizione che si sta consolidando, Tuzzi si è preso la rivincita su Marchesi ed Emma Casati ha fatto “tripletta”, mentre tutti intorno bambini e famiglie hanno fatto da allegra cornice passando una domenica all'insegna del benessere.

Sono loro i protagonisti della gara agonistica di Vivicittà, la manifestazione podistica internazionale che si svolge dal 1984 per promuovere movimenti sostenibili in contemporanea in una quarantina di città italiane. Terza edizione organizzata da Uisp locale in collaborazione con Atletica Piacenza, che ha regalato un bellissimo colpo d'occhio ieri mattina con quasi 150 partecipanti complessivi al Parco della Galleana, luogo di partenza e di arrivo di tutte le corse.