Volley, muay thai e scherma a Zona Sport

Torna come ogni martedì la nuova puntata di Zona Sport su Telelibertà: a partire dalle 21, sul canale 76, spazio alle squadre e agli atleti piacentini. In apertura riflettori sulla Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, fresca di trionfo in Coppa Cev. Nello studio del giornalista Marcello Tassi e Selina Pozzi interverranno l'amministratore delegato del club Isabella Cocciolo, il direttore generale Hristo Zlatanov e il team manager Alessandro Fei.

Dopodiché, spazio alle arti marziali con la muay thai: a intervenire saranno Gianfranco Rizzi, anima della palestra piacentina Yama Arashi, il maestro Tommaso Ferrari e il giovane campione nazionale Aaron Zanetti. Chiusura di puntata dedicata alla scherma, con Andrea Bossalini e Valentino Monaco - talenti del Circolo Pettorelli - di ritorno dai Mondiali Cadetti di Rio de Janeiro, vissuti con la maglia azzurra. Insieme a loro anche l'istruttore della squadra Under 14, lo spagnolo Albert Tena.

Le repliche di Zona Sport andranno in onda domani alle 11.15 e alle 18.40, e giovedì alle 9.00 e alle 13.35. La puntata sarà inoltre disponibile on demand su Liberta.it.