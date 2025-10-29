Zona Sport, l’amarcord di Lovotti e i sogni del baby-pilota Cavaciuti

Nel tradizionale appuntamento con Zona Sport, il programma di Telelibertà di approfondimento sportivo condotto dal giornalista Marcello Tassi e Selina Pozzi, l’apertura - ieri sera - è stata riservata al rugby con la presenza di Andrea Lovotti, pilone del Piacenza Rugby in Serie A2. E i ricordi sono subito andati agli anni trascorsi in nazionale, tra Mondiali e Sei Nazioni. «Ho esordito in azzurro in un Sei Nazioni giocato a Parigi contro la Francia – ha raccontato Lovotti – e se fosse entrato il calcio piazzato a fine partita, avremmo vinto. Peccato, però resta il piacevole ricordo della mia “prima volta” in azzurro». Un occhio al campionato di A2 che vede il Piacenza al comando del girone 2 «Due partite e altrettante vittorie, quindi un buon inizio ma le brutte sorprese sono sempre dietro l’angolo specie in un campionato tosto come il nostro. Tornare a giocare a Piacenza è dipeso da una scelta di vita avendo deciso di abbandonare il rugby professionistico, tuttavia il campionato di A2 è di buon livello e ancora mi diverto».

Nella seconda parte, spazio alle arti marziali con il Karate Piacenza Farnesiana e la giovane Elena Dallavalle, vice campionessa italiana under 18, accompagnata dal maestro Gian Luigi Boselli, tecnico e presidente della società piacentina. «Ho perso la finale contro un’avversaria che è anche campionessa europea e che mi aveva già battuto in passato, però stavolta il confronto è stato molto più combattuto, segno che sto crescendo» Ma Eva non si accontenta: il suo obiettivo è la nazionale «E’ un sogno non troppo distante, ci stiamo lavorando, e poi chissà, le Olimpiadi: il grande sogno di qualsiasi atleta»

Infine, riflettori puntati su un piccolo ma già grande campione nel mondo del kart: Alexander Cavaciuti, portacolori del GP Racing, marchio di famiglia da tre generazioni, che a soli 10 anni si è aggiudicato il titolo italiano Micro Rotax 2025. Un traguardo che gli consente di partecipare alle finali Mondiali di categoria in Bahrain. In studio accanto a lui, papà Gian Piero e il social media manager Gabriele Giganti. «E’ stato il mio primo campionato – ha commentato Alexander – e non pensavo di vincerlo. La gara più emozionante è stata quella corsa a Franciacorta. Il mio pilota preferito? Max Verstappen della Red Bull, spero di arrivare a vincere come lui». Quanto al mondiale in Bahrain, Alex non ha dubbi «Sono carico e voglio vincere».

Le repliche di Zona Sport sono in programma oggi alle 11.15 e 18.40, e domani alle 9.00 e 13.35.