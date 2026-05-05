Zona Sport nel segno della mezza maratona

Torna come ogni martedì una nuova puntata di Zona Sport su Telelibertà: dalle 21, sul canale 76, spazio alle storie e ai protagonisti dello sport piacentino.

In apertura riflettori sulla Placentia Half Marathon, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, pronta a coinvolgere - domenica prossima, 10 maggio - l’intera città tra sport, partecipazione e solidarietà. In studio gli organizzatori Alessandro Confalonieri e Pietro Perotti, insieme al responsabile delle iscrizioni Fulvio Frazzei per accompagnarci dentro i preparativi e raccontare cosa ci aspetta domenica, tra percorso, numeri e iniziative collaterali. A seguire spazio al Piacenza Baseball, già protagonista nel campionato di Serie B dopo un avvio convincente. In studio il coach Andrea D’Auria, insieme a due volti della squadra come Joshua D’Auria e Josuel Solano, per analizzare il momento dei biancorossi tra campo, crescita dei giovani e prospettive stagionali. Infine, focus sul momento dei Piacenza Wolverines nel campionato CIF9 Fidaf di football americano: in studio attesi il presidente del club, Stefano Queirazza, e il giocatore Bryan Enchill.

Le repliche di Zona Sport andranno in onda domani alle 11.15 e alle 18.40, e giovedì alle 9.00 e alle 13.35. La puntata sarà inoltre disponibile on demand su Liberta.it.