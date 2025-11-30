Ammucchiata in Prima: 8 squadre in un punto

La Prima categoria si sta rivelando uno dei campionati più equilibrati di sempre. Con i risultati di oggi, i testa si trovano quattro squadre (Lugagnanese, Arquatese, San Lazzaro e Ziano), inseguite a un solo punto Borgonovese, Sarmatese, Sporting Fiorenzuola e Fidenza.

In Seconda A prosegue inarrestabile la marcia dei Samurai, mentre nel girone B il Cadeo accorcia a tre punti la distanza dalla vetta.

Coppa Coni

Girone A: Fulgor Fiorenzuola-Alseno Calcio 1-1; Podenzanese-Pontolliese U21 ore 17 Classifica: Alseno7, Podenzanese 6, F.Fiorenzuola 4, Atletico Pontolliese 1, U.21 Pontolliese 1.

Girone B. Folgore-San Rocco 1-3; Vigolo-Vernasca ore 16.30. Classifica: San Rocco e San Corrado 5, Vernasca 4, Vigolo 4, Folgore 0.

Girone C: Gropparello-RiverNiviano 1-1; Travese-Omi Academy 2-2. Classifica: Gropparello e Omi Academy 7, Travese 5, RiverNiviano 2, Life in Sport 0.

Girone D: Gerbidosipa-Santantonio 0-3, San Filippo Neri-Primogenita 1-0. Classifica: Primogenita e Santantonio 6, San Filippo Neri 5, Bivio Volante 2, Gerbidosipa 2.

