Anche Cisterna si inchina, la Gas Sales mette la quinta

Quinta vittoria consecutiva di Gas Sales Bluenergy che espugna il Palasport di Cisterna in rimonta dopo due ore di gioco. Perso il primo parziale i biancorossi, nel secondo hanno condotto anche di cinque lunghezze prima di subire io ritorno dei pontini per poi chiudere sul filo di lana. Combattuto anche il terzo parziale nonostante Piacenza abbia avuto anche sei punti di vantaggio ma Cisterna ha avuto la forza di recuperare, annullare due set point prima di cedere le armi. Più agevole il quarto parziale. Una vittoria di squadra quella ottenuta sull’ostico campo di Cisterna, Leon in campo da metà del secondo ha dato un ottimo contributo. Ottima la battuta biancorossa con 14 ace messi a segno, sei di Mandiraci e quattro di Gutierrez. In doppia cifra Mandiraci con 22 punti, Gutierrez con 19 e Galassi con dieci, a Cisterna non sono bastati i 17 punti di Guzzo. Adesso turno infrasettimanale a Cagliari dove, mercoledì 10 dicembre, Piacenza giocherà la gara di andata dei sedicesimi della Cev Volleyball Cup con la formazione ceca del Jihostroj Ceske Budejovice.

Dante Boninfante: «All’inizio siamo stati un po' sorpresi da certe situazioni di gioco ma queste sono le partite che ad un allenatore piace ancora di più vincere, non giochi benissimo ma porti a casa il risultato. Sono soddisfatto, tre punti importanti per la classifica e per il nostro percorso di crescita».

Cisterna Volley - Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza 1-3

(25-21, 23-25, 22-25, 18-25)

Cisterna Volley: Mazzone 4, Fanizza, Bayram 9, Plak 11, Guzzo 17, Lanza 13, Finauri (L), Barotto, Salsi, Muniz 7, Diamantini 1. Ne: Currie (L), Tarumi, Tosti. All. Morato.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Gutierrez 19, Galassi 10, Porro 1, Mandiraci 22, Comparoni 7, Bovolenta 2, Pace (L), Leon 8, Travica, Andringa, Seddik. Ne: Simon, Bergmann, Loreti (L). All. Boninfante.

Arbitri: Caretti di Roma, Puecher di Padova.

Note: durata set 29’, 28’, 30’ e 25’ per un totale di 122’. MVP: Efe Mandiraci. Cisterna Volley: battute sbagliate 19, ace 8, muri punto 7, errori in attacco 7, ricezione 35% (14% perfetta), attacco 53%. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 18, ace 14, muri punto 4, errori in attacco 8, ricezione 49% (23% perfetta), attacco 55%.

CLASSIFICA: Sir Susa Scai Perugia 29, Rana Verona 26, Itas Trentino 24, Gas Sales Bluenergy Piacenza 21, Valsa Group Modena 19, Cucine Lube Civitanova 17, Allianz Milano 16, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 9, Sonepar Padova 8, Vero Volley Monza 7, Cisterna Volley 6, Yuasa Battery Grottazzolina 1. Note: due incontri in più: Sir Susa Scai Perugia; un incontro in più: MA Acqua S.Bernardo Cuneo; un incontro in meno: Sonepar Padova.

PROSSIMO TURNO14/12/2025 (alle 18): Itas Trentino-Gas Sales Bluenergy Piacenza (Diretta Rai Sport e VBTV); Sir Susa Scai Perugia-MA Acqua S.Bernardo Cuneo (13/11/2025 alle 20:30 Diretta Rai Sport e VBTV); Cucine Lube Civitanova-Allianz Milano (Diretta DAZN e VBTV); Rana Verona-Valsa Group Modena (Diretta DAZN e VBTV); Cisterna Volley-Sonepar Padova (Diretta VBTV; Vero Volley Monza-Yuasa Battery Grottazzolina (13/12/2025 alle 18, Diretta Rai Sport e VBTV)