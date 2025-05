Anche dalla Scozia con la palla ovale per Massimo Cuttitta

Ci saranno ben 300 piccole promesse della palla ovale a volare sul prato, divertirsi e così facendo a rendere omaggio a un grande campione del passato. Piacenza è pronta per accogliere l'edizione 2025 del "Massimo Cuttitta Challenge”, torneo internazionale di rugby riservato alla categoria Under 12. Saranno due giorni di sport, in programma per sabato 10 e domenica 11 maggio, al campo del Piacenza Rugby in onore della leggenda del rugby Massimo Cuttitta scomparso prematuramente nel 2021 a causa del Covid. Tutto però inizierà sabato mattina in centro storico, dove i partecipanti delle 15 società provenienti da tutta Italia e anche dalla Scozia sfileranno fino in piazza Cavalli accompagnati dal suono delle cornamuse della Heart of Italy Pipe Band. Nel pomeriggio, dalle ore 15 circa, prenderà il via il torneo