Anche il Borgotrebbia a Zona Sport: «Tennis gode di gran salute»
Tanti ospiti ieri sera nella trasmissione di Telelibertà condotta da Marcello Tassi e Selina Pozzi
Redazione Online
|20 minuti fa
Dopo aver vissuto le emozioni dell’argento mondiale di Andrea Dallavalle, Zona Sport si è tuffata nell’attualità delle squadre piacentine. Si è partiti dal rugby, con i Lyons che hanno aperto la nuova stagione nel migliore dei modi, centrando il primo successo in Coppa Italia e con il commento in studio del mediano d’apertura Leonardo Russo. Spazio poi alla pallacanestro, con l’analisi dei risultati della seconda giornata della Serie B Nazionale insieme a Ludovico Bazzoni (Bakery), Lorenzo De Zardo (Fiorenzuola Bees) e Roberto Villani (Assigeco). Il cuore della puntata è stato però il tennis, con i riflettori puntati sul Tennis Borgotrebbia, alla vigilia del campionato di Serie A2 maschile. Ospiti Luca Galazzetti, giovane talento del vivaio, Vittoria Canevari della squadra femminile e il maestro Gianluca Beghi, il quale ha tracciato un bilancio incoraggiante: «Il movimento gode di ottima salute – ha spiegato – i nostri ragazzi stanno crescendo bene. Galazzetti ha compiuto passi enormi, Sartori, fresco campione italiano di doppio Under 12, sarà aggregato alla prima squadra per fare esperienza, e anche la formazione femminile ha tutte le carte in regola per puntare alla promozione. Vogliamo continuare su questa strada». Le repliche di Zona Sport, condotto da Marcello Tassi con Selina Pozzi, sono in programma su Telelibertà (canale 76 e in streaming on demand su www.liberta.it) oggi alle 11.15 e alle 18, e domani alle 9 e alle 13.35.