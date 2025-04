Anche il Lentigione sbanca il Pavesi: per il Fiorenzuola è quasi game over

Ora la retrocessione è realtà. Manca solo il suggello della aritmetica che presumibilmente giungerà nel prossimo turno esterno con il Tuttocuoio: il Fiorenzuola è a un passo dall'Eccellenza. Nel terz'ultimo turno del campionato di Serie D, la squadra di mister Cammaroto è stata piegata di misura dal Lentigione, sempre più terza forza del girone G. E' stato Lorenzo Babbi a griffare l'1-0, al cospetto di Simone Di Battista: alcune stagioni fa, ii ds piemontese volle nella rosa del Piacenza l'allora giovane centravanti che non incise particolarmente. Proprio l'attaccante oggi 24enna ha, di fatto, condannato l'Uesse.

Incide ancora meno l'attacco del Fiorenzuola, ma non è una novità. Proprio la scarsissima prolificità dei valdardesi (soltanto 18 gol fatti in 32 gare) è stato il ritornello che ha risuonato senza soluzione di continuità nel corso dei mesi, nonostante i numerosi, ma infruttuosi, correttivi di mercato. Anche nella gara del turno pre pasquale, il Fiorenzuola non ha lesinato impegno, ma ha fatto i conti con la forza superiore dell'undici allenato da mister Stefano Cassani.

Il campo viscido per la pioggia e il fastidioso vento hanno reso la sfida ancor più ardua, ma nonostante i tentativi, i piacentini hanno faticato a trovare modo e spazi per colpire i reggiani. Nonostante ciò, nel primo tempo, Ronchi e compagni hanno costruito un paio di ghiotte opportunità non sfruttate e nella ripresa è emersa la maggior tenuta del Lentigione. Passato in pieno recupero con la zampata di Babbi, abile a superare Ansaldi, autore prima di alcuni buoni interventi.

Due gare al termine del torneo, quasi impossibile l'appiglio playout ma da d'ora in avanti, il club rossonero può progettare la stagione futura. Nel campionato di Eccellenza, 11 anni dopo.