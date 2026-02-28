Anche il Milan di Luka Modric a Piacenza prima della Cremo
I rossoneri trascorreranno la nottata in città prima della partenza per la città del Torrazzo
1 ora fa
|1 ora fa
Dopo Inter e Juventus, anche il Milan fa capolino a Piacenza. I rossoneri trascorreranno infatti la nottata all'Albergo Roma e domattina partiranno alla volta di Cremona dove sfideranno la squadra grigiorossa allo stadio Zini con calcio d'inizio fissato alle 12.30. Ovviamente grande entusiasmo da parte dei tifosi che hanno avuto la fortuna di transitare nei pressi della struttura e vedere da vicino i vari Modric, Leao e Maignan.
