Anche il Piacenza Rugby conosce il cammino in Serie A1
Diramati i calendari per il torneo 2026/2027
Redazione Online
|2 ore fa
Claudio Forte, allenatore del Piacenza Rugby
Esordio con il Parma, la grande rivale della scorsa stagione, prima casalinga, il 25 ottobre, con l'Unione Rugby Capitolina. Dopo la Sitav Lyons, anche il Piacenza Rugby ora conosce il proprio cammino nel campionato di Serie A. Biancorossi ripescati nel girone 1 meritocratico a 12 squadre. Questo il dettaglio delle giornate di campionato che parità il 18 ottobre e si chiuderà il 16 maggio.
Al termine della stagione regolare ci saranno i playoff che vedranno ai nastri di partenza le prime 4 squadre del ranking dei gironi territoriali per decidere i passaggi al girone meritocratico della stagione successiva. La vincente della finale si unirà successivamente alle prime tre squadre del girone meritocratico e avrà la possibilità di giocarsi il titolo di Campione d’Italia serie A maschile e l’accesso all’Elite nella finale del 6 giugno 2027.
Serie A Maschile Girone 1 (meritocratico)
1ª Giornata
Andata: 18/10/2026 (ore 15:30) | Ritorno: 07/02/2027 (ore 14:30)
VII Rugby Torino — Avezzano Rugby
Rugby Parma — Piacenza Rugby Club
Unione Rugby Capitolina — Pesaro Rugby
Rugby Calvisano — Valsugana Rugby Padova
Livorno Rugby — Amatori Rugby Alghero
Cavalieri Union Rugby — CUS Torino
2ª Giornata
Andata: 25/10/2026 (ore 14:30) | Ritorno: 21/02/2027 (ore 14:30)
Pesaro Rugby — VII Rugby Torino
Avezzano Rugby — Rugby Parma
Piacenza Rugby Club — Unione Rugby Capitolina
Rugby Calvisano — CUS Torino
Valsugana Rugby Padova — Livorno Rugby
Amatori Rugby Alghero — Cavalieri Union Rugby
3ª Giornata
Andata: 15/11/2026 (ore 14:30) | Ritorno: 28/02/2027 (ore 14:30)
VII Rugby Torino — Valsugana Rugby Padova
Avezzano Rugby — CUS Torino
Rugby Parma — Amatori Rugby Alghero
Unione Rugby Capitolina — Cavalieri Union Rugby
Rugby Calvisano — Piacenza Rugby Club
Livorno Rugby — Pesaro Rugby
4ª Giornata
Andata: 29/11/2026 (ore 14:30) | Ritorno: 07/03/2027 (ore 14:30)
CUS Torino — VII Rugby Torino
Valsugana Rugby Padova — Avezzano Rugby
Cavalieri Union Rugby — Rugby Parma
Amatori Rugby Alghero — Unione Rugby Capitolina
Piacenza Rugby Club — Livorno Rugby
Pesaro Rugby — Rugby Calvisano
5ª Giornata
Andata: 06/12/2026 (ore 14:30) | Ritorno: 21/03/2027 (ore 14:30)
VII Rugby Torino — Piacenza Rugby Club
Avezzano Rugby — Pesaro Rugby
Rugby Parma — Unione Rugby Capitolina
Rugby Calvisano — Amatori Rugby Alghero
Livorno Rugby — Cavalieri Union Rugby
CUS Torino — Valsugana Rugby Padova
6ª Giornata
Andata: 13/12/2026 (ore 14:30) | Ritorno: 04/04/2027 (ore 15:30)
Cavalieri Union Rugby — VII Rugby Torino
Amatori Rugby Alghero — Avezzano Rugby
Rugby Parma — Livorno Rugby
Unione Rugby Capitolina — Rugby Calvisano
Piacenza Rugby Club — Valsugana Rugby Padova
Pesaro Rugby — CUS Torino
7ª Giornata
Andata: 20/12/2026 (ore 14:30) | Ritorno: 11/04/2027 (ore 15:30)
VII Rugby Torino — Rugby Parma
Avezzano Rugby — Piacenza Rugby Club
Livorno Rugby — Unione Rugby Capitolina
Rugby Calvisano — Cavalieri Union Rugby
CUS Torino — Amatori Rugby Alghero
Valsugana Rugby Padova — Pesaro Rugby
8ª Giornata
Andata: 10/01/2027 (ore 14:30) | Ritorno: 18/04/2027 (ore 15:30)
Amatori Rugby Alghero — VII Rugby Torino
Livorno Rugby — Avezzano Rugby
Rugby Parma — Rugby Calvisano
Unione Rugby Capitolina — Valsugana Rugby Padova
Piacenza Rugby Club — CUS Torino
Cavalieri Union Rugby — Pesaro Rugby
9ª Giornata
Andata: 17/01/2027 (ore 14:30) | Ritorno: 25/04/2027 (ore 15:30)
VII Rugby Torino — Unione Rugby Capitolina
Avezzano Rugby — Cavalieri Union Rugby
CUS Torino — Rugby Parma
Pesaro Rugby — Piacenza Rugby Club
Rugby Calvisano — Livorno Rugby
Valsugana Rugby Padova — Amatori Rugby Alghero
10ª Giornata
Andata: 24/01/2027 (ore 14:30) | Ritorno: 09/05/2027 (ore 15:30)
Livorno Rugby — VII Rugby Torino
Rugby Calvisano — Avezzano Rugby
Rugby Parma — Valsugana Rugby Padova
Unione Rugby Capitolina — CUS Torino
Cavalieri Union Rugby — Piacenza Rugby Club
Amatori Rugby Alghero — Pesaro Rugby
11ª Giornata
Andata: 31/01/2027 (ore 14:30) | Ritorno: 16/05/2027 (ore 15:30)
Rugby Calvisano — VII Rugby Torino
Avezzano Rugby — Unione Rugby Capitolina
Pesaro Rugby — Rugby Parma
Piacenza Rugby Club — Amatori Rugby Alghero
CUS Torino — Livorno Rugby
Valsugana Rugby Padova — Cavalieri Union Rugby
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