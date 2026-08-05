Anche il Piacenza Rugby conosce il cammino in Serie A1

Esordio con il Parma, la grande rivale della scorsa stagione, prima casalinga, il 25 ottobre, con l'Unione Rugby Capitolina. Dopo la Sitav Lyons, anche il Piacenza Rugby ora conosce il proprio cammino nel campionato di Serie A. Biancorossi ripescati nel girone 1 meritocratico a 12 squadre. Questo il dettaglio delle giornate di campionato che parità il 18 ottobre e si chiuderà il 16 maggio.

Al termine della stagione regolare ci saranno i playoff che vedranno ai nastri di partenza le prime 4 squadre del ranking dei gironi territoriali per decidere i passaggi al girone meritocratico della stagione successiva. La vincente della finale si unirà successivamente alle prime tre squadre del girone meritocratico e avrà la possibilità di giocarsi il titolo di Campione d’Italia serie A maschile e l’accesso all’Elite nella finale del 6 giugno 2027.

Serie A Maschile Girone 1 (meritocratico)

1ª Giornata

Andata: 18/10/2026 (ore 15:30) | Ritorno: 07/02/2027 (ore 14:30)

VII Rugby Torino — Avezzano Rugby

Rugby Parma — Piacenza Rugby Club

Unione Rugby Capitolina — Pesaro Rugby

Rugby Calvisano — Valsugana Rugby Padova

Livorno Rugby — Amatori Rugby Alghero

Cavalieri Union Rugby — CUS Torino

2ª Giornata

Andata: 25/10/2026 (ore 14:30) | Ritorno: 21/02/2027 (ore 14:30)

Pesaro Rugby — VII Rugby Torino

Avezzano Rugby — Rugby Parma

Piacenza Rugby Club — Unione Rugby Capitolina

Rugby Calvisano — CUS Torino

Valsugana Rugby Padova — Livorno Rugby

Amatori Rugby Alghero — Cavalieri Union Rugby

3ª Giornata

Andata: 15/11/2026 (ore 14:30) | Ritorno: 28/02/2027 (ore 14:30)

VII Rugby Torino — Valsugana Rugby Padova

Avezzano Rugby — CUS Torino

Rugby Parma — Amatori Rugby Alghero

Unione Rugby Capitolina — Cavalieri Union Rugby

Rugby Calvisano — Piacenza Rugby Club

Livorno Rugby — Pesaro Rugby

4ª Giornata

Andata: 29/11/2026 (ore 14:30) | Ritorno: 07/03/2027 (ore 14:30)

CUS Torino — VII Rugby Torino

Valsugana Rugby Padova — Avezzano Rugby

Cavalieri Union Rugby — Rugby Parma

Amatori Rugby Alghero — Unione Rugby Capitolina

Piacenza Rugby Club — Livorno Rugby

Pesaro Rugby — Rugby Calvisano

5ª Giornata

Andata: 06/12/2026 (ore 14:30) | Ritorno: 21/03/2027 (ore 14:30)

VII Rugby Torino — Piacenza Rugby Club

Avezzano Rugby — Pesaro Rugby

Rugby Parma — Unione Rugby Capitolina

Rugby Calvisano — Amatori Rugby Alghero

Livorno Rugby — Cavalieri Union Rugby

CUS Torino — Valsugana Rugby Padova

6ª Giornata

Andata: 13/12/2026 (ore 14:30) | Ritorno: 04/04/2027 (ore 15:30)

Cavalieri Union Rugby — VII Rugby Torino

Amatori Rugby Alghero — Avezzano Rugby

Rugby Parma — Livorno Rugby

Unione Rugby Capitolina — Rugby Calvisano

Piacenza Rugby Club — Valsugana Rugby Padova

Pesaro Rugby — CUS Torino

7ª Giornata

Andata: 20/12/2026 (ore 14:30) | Ritorno: 11/04/2027 (ore 15:30)

VII Rugby Torino — Rugby Parma

Avezzano Rugby — Piacenza Rugby Club

Livorno Rugby — Unione Rugby Capitolina

Rugby Calvisano — Cavalieri Union Rugby

CUS Torino — Amatori Rugby Alghero

Valsugana Rugby Padova — Pesaro Rugby

8ª Giornata

Andata: 10/01/2027 (ore 14:30) | Ritorno: 18/04/2027 (ore 15:30)

Amatori Rugby Alghero — VII Rugby Torino

Livorno Rugby — Avezzano Rugby

Rugby Parma — Rugby Calvisano

Unione Rugby Capitolina — Valsugana Rugby Padova

Piacenza Rugby Club — CUS Torino

Cavalieri Union Rugby — Pesaro Rugby

9ª Giornata

Andata: 17/01/2027 (ore 14:30) | Ritorno: 25/04/2027 (ore 15:30)

VII Rugby Torino — Unione Rugby Capitolina

Avezzano Rugby — Cavalieri Union Rugby

CUS Torino — Rugby Parma

Pesaro Rugby — Piacenza Rugby Club

Rugby Calvisano — Livorno Rugby

Valsugana Rugby Padova — Amatori Rugby Alghero

10ª Giornata

Andata: 24/01/2027 (ore 14:30) | Ritorno: 09/05/2027 (ore 15:30)

Livorno Rugby — VII Rugby Torino

Rugby Calvisano — Avezzano Rugby

Rugby Parma — Valsugana Rugby Padova

Unione Rugby Capitolina — CUS Torino

Cavalieri Union Rugby — Piacenza Rugby Club

Amatori Rugby Alghero — Pesaro Rugby

11ª Giornata

Andata: 31/01/2027 (ore 14:30) | Ritorno: 16/05/2027 (ore 15:30)

Rugby Calvisano — VII Rugby Torino

Avezzano Rugby — Unione Rugby Capitolina

Pesaro Rugby — Rugby Parma

Piacenza Rugby Club — Amatori Rugby Alghero

CUS Torino — Livorno Rugby

Valsugana Rugby Padova — Cavalieri Union Rugby