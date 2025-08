Anche un centravanti spagnolo: Javi Boix Garcia al Nibbiano

Il Nibbiano&Valtidone fa ancor di più sul serio. Non contento di una rosa già attrezzatissima, il presidente Valter Alberici ha ordinato l'ingaggio di un centravanti per poter garantire un'alternanza di primo ordine per il ruolo, visto che i biancazzurri possono ancora contare sul cecchino più spietato dell'Eccellenza, ovvero Domenico Grasso. Oggi la società valtidonese ha ufficializzato l'arrivo dello spagnolo 31enne Javi Boix Garcia. Valenciano con trascorsi nell'Huracan, il possente attaccante iberico (un metro è 87 centimetri), dopo alcune esperienze in patria in Segunda Division e nelle serie minori iberiche (tra le altre, Atletico Saguntino e Formentera), lo sbarco in Italia dove ha indossato le maglie di Este, Sangiovannese, Asti, Castellanzese e Fossano. Di fatto, un attaccante di quarta serie che trasloca in Eccellenza per dare ulteriore vigore alle ambizioni di promozione della squadra che è ancora allenata da mister Luca Rastelli. Un colpo che è un segnale chiaro alle rivali: Fiorenzuola e Vianese, ma non solo loro, sono avvisate.