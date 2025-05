Aquilotti, Scoiattoli ed Esordienti: 43 squadre alla Mini Cup

Sarà una Mini Cup con numeri mai visti prima. Tutto pronto ormai per la grande festa del minibasket targata Bakery Piacenza Basket Club Young, il consorzio giovanile piacentino che rilancia l'appuntamento dedicato ai più piccoli con la manifestazione in programma per lunedì 2 giugno (dalle 9 per tutta la giornata). La nuova edizione del torneo sarà rivolta alle categorie minibasket Aquilotti (2014 e 2015), Scoiattoli ed Esordienti, conterà 25 società partecipanti provenienti da 4 regioni con ben 43 squadre iscritte per un calendario da 83 gare programmate che si disputeranno su 10 campi, tra il PalaBakery, la palestra adiacente e quelli allestiti all'aperto. Cifre in continuo aumento di anno in anno e che quest'anno sfonderanno quota 500 bambini partecipanti e mille persone coinvolte. Oltre allo staff dirigenziale e a quello tecnico, l'organizzazione potrà contare anche sul prezioso contributo del gruppo di tifosi Spazio Biancorosso e aree dedicate al buon cibo.

Diverse le squadre che parteciperanno al torneo in una o in più categorie: Piacenza Young, Basket Jolly Reggio Emilia, Basket Salso, Fiorenzuola Bees, S. Rocco di Vernazza Meeting Club Genova, Crac Bionics Buccinasco, Castellana Basket, Basket San Secondo, Garbagnate, Cm Basket 84, Polisportiva Bibbianese, Pallacanestro Bollate, Asdo Carugate, Cus Parma, Fulgor Fidenza, Kaire Sport Lurate Caccivio, Lussana Bergamo, Walnut Basket Noceto, Basket Olgiate Comasco, Parma Basket Project, Polisportiva Pegaso, Next Step Basket Rapallo, Pall. Reggiana Academy, Valtarese Borgotaro e Vanoli Cremona Young