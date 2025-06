Arriva il Giro Next Gen: tutte le indicazioni viabilistiche

Il prossimo 18 e 19 giugno il territorio piacentino sarà interessato da due tappe del Giro Next Gen 2025 (Giro d’Italia Under 23), organizzata da RCS Sport per conto della Federazione Ciclistica Italiana e in collaborazione con l’Ufficio del Ministro per lo Sport e i Giovani, dedicata ai migliori talenti Under 23 del ciclismo mondiale che prenderà il via da Rho il 15 giugno, con una cronometro individuale, per terminare a Pinerolo dopo otto frazioni. All’edizione di quest’anno è prevista la partecipazione di 33 squadre, di cui14 italiane e 19 straniere: i partecipanti saranno 165.

Nella giornata del 18 giugno, la quarta tappa Manerbio – Salsomaggiore Terme (148 km) interesserà a partire dalle 13 circa il territorio della Provincia di Piacenza e della Provincia di Parma lungo il seguente itinerario: SS 10 PADANA INFERIORE, Castelvetro Piacentino, SP 588R DUE PONTI, Villanova sull’Arda, SP 588R DUE PONTI, territorio provinciale di Parma, Busseto, Fidenza, Salsomaggiore Terme, Medesano, Pellegrino Parmense, territorio provinciale di Piacenza, Vernasca, SP 56 BORLA, SP 64 TRABUCCHI, territorio provinciale di Parma, Salsomaggiore Terme;

Nella giornata del 19 giugno la quinta tappa prenderà avvio dalla prestigiosa cornice del velodromo di Fiorenzuola d’Arda fino a Gavi (153 km), interessando il territorio della Provincia di Piacenza dalle 11:40 circa alle 13:45 lungo il seguente itinerario: SS 9 VIA EMILIA, Cadeo, Pontenure, SP 32 SANT’AGATA, San Giorgio Piacentino, SP6 CARPANETO, SP 42 PODENZANO, Podenzano, SS 654 VAL NURE, SP 42 PODENZANO, SS 45 VAL TREBBIA, Rivergaro, Travo, Loc. Perino, Bobbio, SS 461 PENICE, per poi proseguire nel territorio provinciale di Pavia.

Per l’occasione sono stati emanati dal Prefetto di Piacenza i provvedimenti di temporanea sospensione della circolazione per i tratti della provincia di Piacenza interessati dalle due tappe a partire da 30 minuti prima del passaggio della gara alla media più veloce, di cui alle seguenti crono-tabelle e fino al passaggio del veicolo "fine gara ciclistica":

· 18 giugno Castelvetro Piacentino a partire dalle12:30 circa, Villanova sull’Arda dalle ore 12:45 circa, Vernasca dalle ore 14:15 circa;

· 19 giugno a Fiorenzuola d’Arda a partire dalle 11:10 circa, Cadeo ore 11,20 circa, Pontenure ore 11:30 circa, Rivergaro e Travo ore 12:00 circa, Bobbio e Coli 12:30 circa;

Inoltre Anas adotterà un provvedimento di pre-chiusura in Strada Statale 45 dalle ore 11,30 alle ore 12,30, località Quarto, al fine di deviare il traffico proveniente da Piacenza in Strada Regina in modo da non far affluire la circolazione stradale in località SS.45- Ponte Vangaro punto d’accesso della corsa ciclistica.