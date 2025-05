La quinta tappa del Giro Next Gen partirà da Fiorenzuola

Fiorenzuola sarà una delle otto località che ospiterà una partenza di tappa al Giro Next Gen, la corsa a tappe internazionale italiana per Under 23 che scatterà il 15 giugno da Rho e si concluderà il 22 giugno a Pinerolo dopo una settimana abbondante di grandi sfide. Fiorenzuola ospiterà la partenza della quinta tappa di giovedì 19 giugno, che poi porterà a Gavi (Alessandria) dopo 153 chilometri. Per il territorio della zona, non sarà l'unico appuntamento: il capoluogo della Val d'Arda, infatti, riceverà il testimone dalla vicina Salsomaggiore Terme, sede d'arrivo della frazione precedente (18 giugno) che partirà dalla località bresciana di Manerbio e che, secondo gli organizzatori di Rcs Group, attraverserà il territorio piacentino (come logica una fetta della Bassa). Castelvetro e Villanova i territori toccati per sbarcare nel Parmense a Busseto, oltre a eventuali sconfinamenti a lambire le colline parmensi nella parte finale della frazione. La quinta frazione che scatterà il 19 giugno da Fiorenzuola sarà lunga 153 chilometri con 2200 metri di dislivello. Nella presentazione, è stato ricordato il Velodromo "Attilio Pavesi", oltre a definire la frazione come "appenninica". Al momento è una suggestione: e che si parta proprio dal velodromo? Se ne saprà di più prossimamente.