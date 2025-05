Arriva Imola e Leo scalpita: «La mia pista preferita»

È tempo di rientro in pista per Leonardo Fornaroli, pilota piacentino di Formula 2 pronto alla sfida del week end lungo a Imola.

Sulla pista romagnola - da venerdì a domenica - andrà in scena il quarto appuntamento stagionale dopo Melbourne, Sakhir e Jeddah, primo dei tre fine settimana consecutivi di gara contando i successivi Gran Premi a Montecarlo e Barcellona.

Dopo quasi un mese di pausa, Fornaroli torna al volante della sua monoposto con i colori dell’Invicta Racing, ripartendo dal terzo posto in classifica stagionale con 40 punti, a -1 dallo spagnolo Martì , mentre il leader è Verschoor con 53 punti.

Fin qui, “Leo” è sempre andato a punti, confermando ancora una volta una sua grande dote: quella della costanza, pur essendo un “rookie” in categoria dopo il trionfo 2024 nella Formula 3 e il seguente passaggio al “piano di sopra”, quella Formula 2 che è l’anticamera dell’olimpo dei motori, ossia la celebre Formula 1.

« Dopo tre settimane di relax e allenamento - le parole del pilota piacentino - finalmente si ritorna in pista e quale posto migliore di Imola, gara di casa, pista bellissima, tra le mie preferite, se non la mia favorita? Non vedo l’ora di scendere sul tracciato, abbiamo avuto un buon inizio di stagione, ma ora bisogna continuare a “martellare” e speriamo di ottenere ottimi risultati».

Il programma

Il programma all’autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari si aprirà venerdì con le prove libere al mattino (dalle 11.05 alle 11.50), mentre le qualifiche scatteranno alle 16 e dureranno mezz’ora.

Sabato come da tradizione scoccherà l’ora della Sprint Race con partenza alle 14,15, mentre domenica alle 10 ci sarà la Feature Race che concluderà la tre giorni. La pista di Imola, per la prima volta “visitata” dalla Formula 2 nel 2022, misura 4 chilometri e 909 metri; la Sprint Race vedrà 25 giri, mentre 10 tornare in più comporranno la Feature Race domenicale.

Nella scorsa edizione, il brasiliano Gabriel Bortoleto (ora in Formula 1 con la Sauber) - proprio con l’Invica Racing - ha fatto registrare il record del tracciato con il tempo di 1 minuto 27 secondi 056, sfondando il muro dei 200 chilometri orari di media (203 per la precisione). Nella Sprint Race 2024 a imporsi fu l’argentino Franco Colapinto, pilota emergente ora in Formula 1.