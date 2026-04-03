Arte, bus scoperto e la solita magia: la 29esima Half Marathon inizia a svelarsi

Sarà il celebre tondo del Botticelli il simbolo della 29esima Placentia Half Marathon, l'effigie dell'opera d'arte custodita a Palazzo Farnese farà bella mostra sulle medaglie che verranno consegnate a tutti i partecipanti della mezza in programma per il prossimo 10 maggio. Partecipanti che correranno con la maglia tecnica ufficiale di colore verde che ritrarrà il percorso, sarà invece bianca quella per gli iscritti alla staffetta ed entrambe fornite da Craft. Tra le manifestazioni culturali collaterali, la novità sarà il bus panoramico aperto che il giorno prima della gara consentirà ai partecipanti di esplorare il percorso da un punto di vista suggestivo e privilegiato. Tornerà invece per tutti coloro che sono interessati ScopriPiacenza: collegandosi al sito della Half Marathon ci si può iscrivere all'iniziativa del Touring Club Italiano che nel pomeriggio del 9 maggio permetterà di scoprire luoghi caratteristici di Piacenza legati al Rinascimento.