Assigeco, serata da dentro o fuori: al PalaBanca c'è Agrigento
Spareggio play-in per la squadra di Lottici: chi vince, domenica con Montecatini
Redazione Online
|1 ora fa
Valesin in azione - Foto Angela Petrarelli
Dentro o fuori. Sarà una serata cruciale per l’Assigeco, in campo stasera alle 20,30 al PalaBanca contro la Moncada Energy Agrigento dell’ex capitano biancorossoblù Lorenzo Querci nel primo turno dei playin di serie B nazionale maschile. La squadra di Simone Lottici non può sbagliare: per continuare a sperare in quei playoff (tabellone a otto) svaniti nella coda di regular season, serve vincere per poi incrociare le armi con la Fabo Herons Montecatini di Meo Sacchetti, spettatrice interessata del duello di stasera.
Scenderà in campo invece l'8 maggio per gara 1 contro Ravenna: al PalArquato, i ragazzi di coach Del Re si giocheranno il primo match dei playout con la serie al meglio delle cinque sfide.