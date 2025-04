Assigeco, vincere e sperare; Bakery per la salvezza diretta

Vincere per continuare a sperare nel miracolo. Oggi alle 18 al PalaBancaSport l'Assigeco - ultima in classifica e a -6 da Nardò - affronta la Tezenis Verona nel terz'ultimo impegno di regular season in A2. La squadra di Manzo deve vincere i restanti impegni e sperare in tre sconfitte dei pugliesi.

In Serie B Nazionale, stasera la Bakery giocherà alle 20.30 a Faenza. I biancorossi di Giorgio Salvemini (24 punti) sono ancora in lotta per la salvezza diretta, distante due lunghezze. Nello stesso girone, domani alle 18 al PalArquato i Fiorenzuola Bees cercheranno l'impresa contro la capolista Tav Treviglio Brianza, rivelatasi corazzata del girone con una media di quasi 84 punti a partita sfruttando un sistema corale di gioco. I valdardesi, penultimi a quota 20, hanno già in tasca la matematica partecipazione ai play out, ma sono impegnati a ribaltare il fattore campo in queste ultime tre giornate di regular season.