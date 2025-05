Atletica 5 Cerchi, un 18esimo compleanno da top club

L’Atletica 5 Cerchi festeggia i 18 anni di vita entrando con pieno diritto tra i migliori sodalizi regionali nella categoria assoluta. Per la prima volta nella sua storia, la società ha schierato sulla pista e pedane di Modena una squadra maschile completa ai Campionati di Società, coprendo 18 specialità diverse — ben oltre le 14 necessarie ai fini della classifica — a testimonianza del lavoro capillare e multidisciplinare costruito nel tempo.

Edoardo Fontana, ex decatleta, ha centrato il successo nell’asta con 4,40 m, dopo aver chiuso i 110 hs in 17”21. Il fratello Norberto, tre volte campione italiano, ha messo momentaneamente da parte il giavellotto per cimentarsi nel peso (13,09 m) e nel disco (40,53 m), chiudendo rispettivamente al quarto e quinto posto.

Brilla anche Luca Peretti, classe 2008, ha abbattuto il muro dei 51’’ nei 400 m, siglando il nuovo personale in 50”70 e chiude al secondo posto tra gli U18. Salto in alto da protagonista per Riccardo Lo Presti che migliora di ben 18 centimetri portando il PB a 1,88 m e conquista il terzo posto tra gli U20. Vittoria tra gli U18 per Nicola Panni nel salto in lungo con 6,43 m.

In campo femminile, doppio exploit per Alice Pansini: 11,07 m nel triplo, a un soffio dal minimo per i campionati italiani allieve e 5,15 m nel lungo. Nei 200 m Mila Santi (2009) combatte con un forte vento contrario (-2,7 m/s) ma chiude in 26”79, quarta tra le U18.

A completare la squadra anche il coach del settore giovanile, David Palladini, tornato in pista nei 100 m, 200 m e nella 4x400 insieme a Peretti, Bisi e Badagnani, a dimostrazione di un gruppo unito e in continua evoluzione.