Le Allieve della 5 Cerchi super ai campionati di società

Weekend denso di impegni e soddisfazioni per l’Atletica 5 Cerchi, protagonista a Modena nella fase regionale dei Campionati di Società Allievi/e e al campo “Dordoni” di Piacenza con le categorie giovanili.

A Modena, la formazione femminile conquista un prestigioso settimo posto regionale, frutto di due giornate di gare intense, caratterizzate da numerosi primati personali e piazzamenti di rilievo. Sugli scudi Luca Peretti, terzo nei 400 metri con il nuovo primato personale di 50”42, e argento nei 400 ostacoli con uno strepitoso 55”96, crono ampiamente inferiore al minimo per i Campionati Italiani U18, dove aveva già ottenuto il pass anche nei 400 piani. Sempre nei 400, Mila Santi conquista il terzo posto con 59”86, anche per lei nuovo personal best. La stessa atleta è poi quarta nei 200 metri con un solido 26”79.

Prestazioni da podio anche nei salti: Nicola Panni è secondo nel lungo con 6,48 m, mentre Sara Griziotti conquista l’argento nell’asta con 2,60 m. Da applausi il bronzo di Alice Pansini nel salto in lungo, con un eccellente 5,41 m, migliorando di ben 35 cm il suo precedente primato e a soli 9 centimetri dal minimo tricolore.

In pedana, brillano anche Francesco Rangoni, autore di un nuovo personal best nel disco con 34,37 m e quarto nel peso (12,02 m), Lorenzo Centonze con 32,83 m nel giavellotto, Stella Bianchi nel martello da 3 kg (28,11 m), Viola Bianchi, doppia specialista nel peso (6,48 m) e nel disco (24,05 m), e Matilde Tivegna, che si migliora nel giavellotto con 18,53 m.

Nelle gare veloci, Tommaso Accorsi corre i 100 m in 12”20, seguito da Francesca Bargazzi (14”21) e Giulia Gambi (14”46), che si migliora anche nei 100 m ad ostacoli con un buon 17”18. Nel salto in alto, Gaia Bernini supera 1,30 m, poi protagonista anche nella staffetta 4x100 insieme a Matilde Tivegna, Stella Bianchi e Viola Bianchi: per loro un ottimo 53”35.

Nel mezzofondo, debutto per Lucia Rossetti negli 800 m (2’39”70) e per Beatrice Cotti nei 3000 m (16’08”00), poi di nuovo in pista nei 1500 m, chiusi in 7’13”04. Nei 200 m, buon esordio anche per Gimmy Bisi, che chiude in 24”48.

Molto positiva la prova della staffetta del miglio (4x400 m), composta da Gaia Bernini, Mila Santi, Francesca Bargazzi e Lucia Rossetti, che chiude con un bel 4’21”79. Due giornate di grande impegno e spirito di squadra che confermano la crescita tecnica e il valore del gruppo blu-arancio.

Pioggia di medaglie a Piacenza per le giovanili

Al campo sportivo “Dordoni” di Piacenza, l’Atletica 5 Cerchi si conferma ancora una volta protagonista nelle categorie giovanili, con una pioggia di medaglie e tanti primati personali. Sugli scudi Giulia Morales, oro nei 300 m con un eccellente 44”3, e Giorgia Gropelli, vincitrice del lungo con 5,09 m, seguita al terzo posto da Eleonora Marroni (4,52 m). Vittoria anche per Vittoria Gallazzi nei 1200 siepi, mentre nel giavellotto doppietta blu-arancio con Sophie Rantier oro a 28,49 m e Anna Malaspina argento con 23,31 m.

Dominio anche nella staffetta 4x100 ragazze, dove Nicole Monachesi, Agnese Michelotti, Perla Bianchi e Giulia Mutti si aggiudicano il primo gradino del podio. Brilla anche Leonardo Disingrini, bronzo sia nei 300 m sia nel salto in lungo, con primati personali in entrambe le specialità. Argento nel salto triplo per Sveva Ranzani. Nei 60 m, Abel Horvath Fagioli è terzo (9”5), seguito da Samuele Gomez (9”6), che si distingue anche nel salto in alto valicando 1,25 m, stessa misura di Horvath Fagioli. Le cadette si mettono in luce nelle staffette 4x100 con un argento, un bronzo e un quarto posto per le tre formazioni in gara. Spazio anche agli Esordienti 2014 e 2015, con prestazioni impressionanti nei 600 m e nel salto in lungo: Zeno Zaltieri conquista due argenti, mentre in campo femminile brillano Adelaide Gallinari e Ilaria Guasconi.