Attesa finita, scatta oggi la 29esima edizione della Sei gironi delle rose

L'attesa è finita. Da oggi, lunedì 20 luglio, il Velodromo "Attilio Pavesi" ospiterà la 29ª edizione dei Gran Premi Internazionali di Fiorenzuola – 6 Giorni delle Rose bianche, uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario internazionale della pista. Fino a sabato saranno assegnati 22 Gran Premi Internazionali Uci, con in palio punti preziosi per i ranking da cui dipende la qualificazione a Mondiali e Olimpiadi.Quasi 180 gli atleti e le atlete provenienti da 28 nazioni, in rappresentanza di tutti i continenti.

Al via campioni olimpici, iridati ed europei, con tanti dei migliori giovani del panorama mondiale, pronti a sfidarsi nelle specialità di endurance e velocità. Ad aprire la lista delle iscritte sono le campionesse olimpiche della Madison Chiara Consonni e Vittoria Guazzini, alle quali sono stati assegnati i numeri 1 e 2. Numero 1 fra gli uomini a Simone Consonni, tre volte medagliato ai Giochi.La serata inaugurale di domani scatterà con quattro prove Under 23 maschili e femminili e con il ritorno delle gare Elite di Keirin e Velocità.

Ad arricchire l'apertura della manifestazione sarà anche l'esibizione del Corpo Bandistico Pontolliese con Majorettes.L'ingresso al Velodromo "Attilio Pavesi" sarà gratuito per tutta la durata della manifestazione. Il programma completo è disponibile sul sito www.fiorenzuolatrack.eu

Programma serale primo giorno, lunedì 20 luglio (le prime manche del keirin e le eventuali qualificazioni Under 23 sono in programma dalle 18)

Ore 20.00

• Finale Corsa a Punti Under 23 uomini

• Finale Scratch Under 23 donne

• Finale Eliminazione Under 23 uomini

• Finale Americana Under 23 donne

• Finali Keirin maschile e femminile