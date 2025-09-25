Baby calciatori in campo nel ricordo di Augusto Massari
Successo a Borgonovo per la prima edizione del torneo alla memoria dello storico dirigente rossoblù
Redazione Online
|55 minuti fa
Foto e testo di Paolo Cagnani
Successo a Borgonovo per la prima edizione del memorial Augusto Massari, pilastro della cucina in occasione dei tornei notturni al campo sportivo e della Fiera dell’Angelo, per un trentennio anche dirigente accompagnatore del settore giovanile rossoblù per seguire i figli Paolo e Luca.
La manifestazione, organizzato dai padroni di casa della Borgonovese e inserito nella “Steimbar Borgo Cup”, ha visto la partecipazione di trentasei squadre suddivise nelle sei categorie dai 7 ai 12 anni.
La manifestazione, organizzato dai padroni di casa della Borgonovese e inserito nella “Steimbar Borgo Cup”, ha visto la partecipazione di trentasei squadre suddivise nelle sei categorie dai 7 ai 12 anni.
I risultati di tutte le finali
Under 8 Primi calci: Bobbiese-River Niviano 9-0.
Under 9 Primi calci: Borgonovese-RiverNiviano 7-2.
Under 10 Pulcini: RiverNiviano-Gossolengo Pittolo 6-1.
Under 11 Pulcini: Borgonovese-Gossolengo Pittolo 8-3.
Under 12 Esordienti: RiverNiviano-Borgonovese 7-2.
Under 13 Esordienti: Corte Calcio-Sarmatese 5-1.
Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti la vedova Margherita e i quattro figli: Paolo, Elena, Francesca e Luca, oltre al presidente e al vicepresidente della Borgonovese Daniele Maini e Matteo Garbi.
Under 8
Under 9
Under 10
Under 11
Under 12
Under 13
Gli articoli più letti della settimana
1.
Giovane imprenditore piacentino inaugura tre locali: il successo de “Il Piccolo Forno” di Petrit Moriseni
2.
Calciatore dell'Alseno precipita in un dirupo e muore sul Monte Penna
3.
Accoltellato sul Facsal un addetto degli stand del "Bel e Bon Festival"
4.
Trafitto all'addome durante una rissa notturna in centro: grave un 26enne