Baby calciatori in campo nel ricordo di Augusto Massari

Successo a Borgonovo per la prima edizione del memorial Augusto Massari, pilastro della cucina in occasione dei tornei notturni al campo sportivo e della Fiera dell’Angelo, per un trentennio anche dirigente accompagnatore del settore giovanile rossoblù per seguire i figli Paolo e Luca.

La manifestazione, organizzato dai padroni di casa della Borgonovese e inserito nella “Steimbar Borgo Cup”, ha visto la partecipazione di trentasei squadre suddivise nelle sei categorie dai 7 ai 12 anni.

I risultati di tutte le finali

Under 8 Primi calci: Bobbiese-River Niviano 9-0.

Under 9 Primi calci: Borgonovese-RiverNiviano 7-2.

Under 10 Pulcini: RiverNiviano-Gossolengo Pittolo 6-1.

Under 11 Pulcini: Borgonovese-Gossolengo Pittolo 8-3.

Under 12 Esordienti: RiverNiviano-Borgonovese 7-2.

Under 13 Esordienti: Corte Calcio-Sarmatese 5-1.

Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti la vedova Margherita e i quattro figli: Paolo, Elena, Francesca e Luca, oltre al presidente e al vicepresidente della Borgonovese Daniele Maini e Matteo Garbi.