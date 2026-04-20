Baby Volpini centra due record nazionali a Genova

Al Trofeo Ferraro di Genova, il giovanissimo Marco Aurelio Volpini (classe 2014, categoria Esordienti A1) della Vittorino da Feltre, si è messo in evidenza conquistando una doppietta di medaglie d’oro e firmando anche due nuovi record italiani. Volpini, infatti, è salito sul primo gradino del podio nelle gare dei 50 pinne e dei 100 pinne, chiudendo le due prove con eccezionali crono: 29”,35 i cinquanta e 1’06”,60 i cento, entrambi nuovi primati italiani. Ventotto, complessivamente, le medaglie conquistate dalla società biancorossa. Quattordici d’oro, cinque d’argento e nove di bronzo. Oltre alla doppietta d’oro di Volpini, da segnalare anche i primi posti conquistati da Margherita Zora (Esordienti B2) nei 50 (32”,12 il suo tempo) e nei 100 pinne (1’11”,52), i due ori di Maria Pierri (Esordienti A1) nei 50 (31”,93) e nei 100 pinne (1’13”,05), la doppietta d’oro di Amelia Lombardi (1ª Categoria) nei 50 (26”,21) e nei 100 pinne (58”,55), la doppietta di Marco Pietralunga (Assoluti) nei 50 (16”,84) e nei 100 (37”,48) monopinna con maschera e quella di Sofia Cosenza (Junior) nei 50 (24”,74) e nei 100 (53”,87) pinne con maschera; per Sofia anche il terzo posto finale nella prova dei 50 monopinna con maschera (21”,10).

Medaglia d’oro anche per la staffetta biancorossa mista 4x50 pinne Esordienti composta da Marco Lombardi, Maria Pierri, Marco Aurelio Volpini e Margherita Zora (2’01”,38 il crono) e anche per Tommaso Saltarelli (Esordienti A2) nella gara dei 100 pinne (1’08”,93) che ha aggiunto anche l’argento conquistato nei 50 pinne (32”,36). Medaglia d’argento anche per Marco Lombardi (Esordienti A1) sia nei 50 (29”,72 il suo tempo) sia nei 100 pinne (1’08”,93), per Sebastiano Rossi (Junior) nella gara dei 200 monopinna con maschera (1’34”,79) e per la staffetta mista Esordienti B 4x50 pinne formata da Tommaso Saltarelli, Arianna Losi, Ludovico Delfanti e Margherita Zaia (2’19”,70).

A completare il ricco medagliere biancorosso hanno contribuito an-che i bronzi conquistati dalla staffetta 4x100 mista Assoluta con Yassine Laanaia, Amelia Lombardi, Marco Puietralunga e Sofia Cosenza (3’12”,78), da Ludovico Delfanti (Esordienti A2) nei 50 (33”,39) e nei 100 pinne (1’17”,90), da Lucrezia Volpini (1ª Categoria) nei 50 (26”,61) e nei 100 pinne (59”,92), da Yassine Laanaia (Junior) nei 100 pinne con maschera (49”,20), da Sebastiano Rossi nei 50 monopinna con maschera (17”,82) e da Arianna Losi (Esordienti A1) nei 100 pinne (1’23”,94).