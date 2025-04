Baraccaluga da applausi e la Serie B è più vicina

Serviva una risposta forte dai playoff ed è arrivata più decisa che mai. Il Baraccaluga supera 7-5, in rimonta e ai tempi supplementari, il Due G Parma nella finale playoff del campionato di Serie C1 e conquista l’accesso agli spareggi nazionali per la Serie B.

Il sogno del salto di categoria resta vivissimo per la squadra di calcio a 5 con sede a Lugagnano, che nelle scorse settimane si era dovuta arrendere alla capolista Pro Patria e accontentarsi del secondo posto.

Piazzamento che ha permesso però di disputare l’ultimo atto in casa (a Cortemaggiore), dove i biancorossi, spinti dal proprio pubblico, hanno aggiunto un nuovo capitolo positivo alla loro stagione, che li aveva già visti vittoriosi nella Coppa regionale.

Dopo essere stati sotto di una rete per quattro volte fra primo e secondo tempo, con i gol di Oro (doppietta), Palumbo e Araut a pareggiare ogni volta, decisivo il timbro di bomber Mello e le due reti di França per prendere il largo ai supplementari.

Crescono ora le chance di ripescaggio, per una promozione in Serie B che diventerebbe certa in caso di doppia vittoria alle sfide nazionali.