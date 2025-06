Storico Baraccaluga: vince a Perugia, è in Serie B

Giornata storica per il calcio a 5 piacentino: il Baraccaluga ha vinto anche la finale playoff di ritorno di Serie C1 a Perugia ed ha conquistato la promozione in Serie B. I piacentini hanno bissato il 3-2 di Lugagnano anche sul terreno degli umbri, festeggiando un traguardo mai raggiunto prima da una squadra di futsal della nostra provincia. È stata una sfida avvincente, quella di Perugia, con i padroni di casa subito in vantaggio per 2-0, ma prima dell'intervallo Araut ha accorciato le distanze. Nella ripresa, tiratissima, prima è arrivato il pareggio di Oro, poi nel finale il gol-promozione di Palumbo. Al triplice fischio, grande festa per i ragazzi di mister Cristiano Tagliavini e del presidente Danilo Prencipe.