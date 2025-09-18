Baraccaluga, lo storico esordio è ormai alle porte
Calcio a 5 Serie B - Otto volti nuovi per la squadra di mister Tagliavini: «Siamo pronti»
Paolo Borella
|2 ore fa
Una lunga estate di attesa può finalmente lasciare spazio al campo. Per il Baraccaluga, dopo la sconfitta in Coppa Divisione contro l’Olimpia Regium (squadra di due categorie superiore) per 4-1, il sogno Serie B di calcio a 5 si sta per avverare: per i biancorossi di Lugagnano, esordio in campionato sabato 11 ottobre in casa del Balca Poggese. La squadra del presidente Danilo Prencipe è stata inserita nel girone C nazionale: attesa per le trasferte a Padova, Siena e Prato. Se il livello si è alzato, è tutto merito dei ragazzi di mister Cristiano Tagliavini e della loro storica stagione 2024/25: successo in Coppa Italia di Serie C1, secondo posto in campionato e vittoria nei playoff di girone con disputa degli spareggi nazionali che hanno portato alla promozione.
Un salto di qualità che si è tradotto anche in un rinnovamento estivo della rosa. Al fianco di leader confermati come il nuovo capitano Elia Silvano e Sebastiano Palumbo, ben 8 nuovi acquisti. Il direttore generale Matteo Nazzaro si dice fiducioso: «Siamo pronti all’esordio in un campionato nazionale, con questo gruppo giovane e di qualità vogliamo raggiungere la salvezza il prima possibile e poi non vogliamo accontentarci».
LA ROSA
CONFERMATI: Leonardo Arabia, Luca Fariselli, Simone Dametti, Martino Molinari, Davide Nutricato, Elia Silvano, Sebastiano Palumbo, Andrea Bersani.
NUOVI: Alessandro Arduini (dal Bagnolo), Lorenzo Martella (dalla Dozzese), Rafaei Hassanein (dal Due G Futsal Parma), Steven Quarantelli (dal Fidenza), Aziz Chibani (dal Red Bulls), Cristian Ocharan (dal Gagliole), Daniele Primerano (dal Soverato), Fabio Bolognini (dal Real Rieti).
Dirigenza
Presidente: Daniele Prencipe.
Vice presidenti: Daniele Pizzelli, Massimiliano Tinelli.
Direttore generale: Matteo Nazzaro.
Direttore sportivo: Andrea Canaider.
Team manager: Enrico Manfrini.
Accompagnatore: Filippo Eleuteri.
Responsabile social: Matteo Guio. Addetta stampa: Alessandra Boiardi. Fotografo: Denis Civita.
Magazziniere: Giancarlo Dametti.
Nutrizionista: Francesco Curatolo. Fisioterapista: Nicola Sartori. Dirigente ufficiale: Giorgio Arrisi.
Staff tecnico
Allenatore: Cristiano Tagliavini.
Vice- allenatore: Fabrizio Tagliavini.
Collaboratore tecnico: Francesco Maldarella.
Preparatore portieri: Christian Arrisi. Preparatore atletico: Francesco Bottazzi e Luca Veneziani.