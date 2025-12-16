Baraccaluga, vittoria amara: dieci giornate a Martella

Batte un colpo importante il Baraccaluga, che trova la prima vittoria casalinga della stagione in Serie B Nazionale con un netto 6-1 ai danni dei fiorentini della Mattagnanese. Boccata d'ossigeno che riporta in zona playoff gli uomini di mister Cristiano Tagliavini, che però dovranno fare a meno del centrale Lorenzo Martella praticamente per tutta la stagione. Il centrale del Baraccaluga era infatti stato espulso nella gara precedente, persa 8-3 in casa del Futsal Torrita, ed è stato squalificato per dieci giornate «per aver tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti di un calciatore avversario profferendogli per tre volte epiteti ingiuriosi comportanti offese di tipo razziale», stando a quanto scritto dal giudice sportivo. Versione smentita dal club biancorosso, anche con un comunicato ufficiale («espulsione per comportamenti scorretti, non offese di natura razzista»), ma non supportata dalla testimonianza della società del Torrita, che avrebbe potuto aiutare a ridurre la squalifica. Campionato praticamente finito per Martella, che potrà rientrare solo per le ultime tre giornate. Baraccaluga che nel frattempo ha salutato anche il classe 2005 peruviano Cristian Ocharan e ora tornerà sul mercato per completare la rosa. Tornando alla gara di sabato, biancorossi in vantaggio con Arduini e poi ancora avanti 2-1 con Chibani a fine primo tempo, dopo il pari di Masini. Ripresa senza storia: Primerano, Silvano e Bolognini (doppietta) hanno chiuso i conti nei primi 10'. Piacentini ora sesti a 13 punti e di nuovo a ridosso della zona playoff, sabato dicembre trasferta in casa del Livorno 9 Boca ultimo.