Barbieri torna a Piacenza con due scudetti e una Champions in tasca

Lorenzo Barbieri è il nuovo preparatore atletico di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. La notizia, nota da settimane, è stata ufficilizzata oggi.

Per Lorenzo Barbieri, nato a Piacenza, classe 1993, è un ritorno in biancorosso, dove ha già lavorato nella stagione 2016-2017. È un nome parecchio conosciuto nel panorama pallavolistico nazionale per aver vissuto esperienze importanti in SuperLega oltre che a Piacenza anche a Perugia e Trento.

Laureato in Scienze Motorie presso l’Università di Milano, Lorenzo Barbieri ha iniziato a svolgere la sua professione giovanissimo nel mondo del calcio prima di passare nel 2016 alla pallavolo, prima esperienza proprio a Piacenza.

Arriva alla Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza carico di aspettative e con la voglia di conquistare altre importanti vittorie, come già gli è accaduto in Umbria con la Sir Safety Conad fra il 2017 e 2019 (uno scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana) e negli ultimi cinque anni trascorsi all’Itas Trentino: due scudetti, una Champions League, una Supercoppa Italiana.

Le parole di Lorenzo Barbieri

«Quella che mi appresterò a vivere sarà una esperienza di rientro al lavoro per Piacenza, squadra della mia città di origine. Lascio dopo cinque intensissime stagioni Trento, dove sono cresciuto professionalmente e umanamente, e colgo l'occasione per ringraziare di cuore tutti coloro che hanno lavorato con me e per me in questi anni di emozioni uniche culminati con un altro scudetto vinto. È per me motivo di orgoglio essere richiamato "a casa", significa che c'è fiducia nel mio operato e ringrazio la dirigenza di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per avermi permesso di continuare a svolgere questo bellissimo mestiere. Sarà una annata ricca di eventi, con un gruppo squadra nuovo, a partire dalle guide tecniche per poi a ruota gli attori principali ossia i giocatori. Sarà mia premura dare il massimo, creare da subito il miglior ambiente di lavoro possibile ed efficiente. Lo merita la società, una realtà seria ormai stabile ai vertici della pallavolo nazionale e lo meritano i tifosi che ho potuto riapprezzare anche già solo durante le recenti partite dei playoff. A questi ultimi chiedo pazienza, dalla mia esperienza in tutti i gruppi nuovi serve tempo per assestare nuove dinamiche, dare fiducia ai ragazzi giovani e confidare nel massimo impegno che io in primis garantisco che metterò dal primo giorno. Ora è tempo di nazionali per alcuni, e di un po' di riposo per altri dopo le fatiche di questa ennesima stagione lunghissima, io continuerò come lo scorso anno a collaborare nello staff di Blengini per un'altra estate con la nazionale bulgara e avrò modo di vedere alcuni nostri ragazzi in giro per le manifestazioni mondiali. Mando un caloroso saluto a tutti i nostri tifosi, ci vedremo al PalabancaSport, buon’estate a tutti e forza Piacenza».