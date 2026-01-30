Barça, Juve, Psg, Benfica: a maggio torna il Big Ball

A quattro mesi esatti dal fischio d’inizio, previsto per venerdì 29 maggio, la Borgonovese ha reso noto con un video sui social network l’elenco delle squadre che parteciperanno alla ventiduesima edizione del Big Ball, il torneo di calcio giovanile diventato un punto di riferimento nel panorama nazionale.

Come ormai tradizione, la società rossoblù ha voluto fare le cose in grande e i nomi anche per questo 2026 sono assolutamente prestigiosi.

Il girone maschile riservato alle squadre professionistiche vedrà in campo i Pulcini classe 2016 di Barcellona, Juventus, Benfica, Como, Pisa e Parma.

Per quanto riguarda i dilettanti, scenderanno in campo i Pulcini 2015 di Arenzano, Val de Fontenay (Francia), Reggiana Women (squadra femminile tra i maschi), Vicofertile e i padroni di casa della Borgonovese.

Infine, il torneo femminile, con le Pulcine 2016 di Paris Saint-Germain, Parma, Juventus, Sampdoria, Roma e Lazio.

«Saranno tre giorni di festa, di divertimento e di emozioni vere - spiegano gli organizzatori - perché il Big Ball non è solo calcio. È rispetto, amicizia, crescita, un’esperienza che resta dentro, che insegna, che fa sognare. È il luogo dove i ragazzi diventano squadra, dentro e fuori dal campo».

Un successo cresciuto nel tempo e confermato dal fatto che le principali squadre giovanili italiane ed europee decidono di tornare a Borgonovo anno dopo anno.