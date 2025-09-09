Baseball, domenica la grande sfida contro la Repubblica Ceca

È iniziato il conto alla rovescia per un appuntamento di grande prestigio sportivo: domenica alle 14.30 lo stadio De Benedetti di Piacenza ospiterà l’attesissima sfida tra la Nazionale italiana di baseball e la Repubblica Ceca. Un evento gratuito, che riporta gli Azzurri in città a nove anni dall’ultima volta, per la quarta presenza assoluta a Piacenza.

La partita rientra nell’ambito dell’Italian Baseball Week, che si disputa tra Piacenza e Codogno, ed è stata ufficialmente presentata oggi - 9 settembre - in conferenza stampa. A seguire, il pubblico potrà assistere a una spettacolare gara di fuoricampo tra i migliori battitori e godersi gli stand gastronomici con carne alla griglia firmati La Vaca Loca.

«Un grande onore ospitare la Nazionale – ha commentato il presidente del Piacenza Baseball, Davide Imberti – speriamo che questa giornata avvicini tanti giovani a questo bellissimo sport». Soddisfazione anche da parte del delegato provinciale del Coni, Robert Gionelli, che ha elogiato la capacità organizzativa del club biancorosso, e dell’assessore allo Sport Mario Dadati, che ha definito l’evento «il degno coronamento del lavoro svolto dal club in questa stagione, con la Serie A sfiorata, e motivo di grande orgoglio per l’intera città».