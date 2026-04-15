Assigeco e Bakery, terz’ultima fatica

Turno infrasettimanale per Assigeco e Bakery, di scena stasera nella terz’ultima giornata del campionato di Serie B.

Con i Bees che osservano il loro turno di riposo, alle 20,30 al PalaBanca l’Assigeco (36 punti) sfida la Fulgor Foppiani Fidenza (10). Gli ospiti - penultimi - cercano di difendere almeno la posizione per giocarsi la salvezza ai play out, mentre i biancorossoblù di Simone Lottici (cinque sconfitte nelle ultime sei) vedono ora i play off diretti più lontani, con la strada dei play-in che si avvicina.

In contemporanea, la Bakery (ultima a 8 punti) cercherà il colpaccio a Orzinuovi contro la Logiman, terza in classifica. A Piacenza servono due punti pesanti, anche perché in caso di sconfitta e contemporanea vittoria di Fidenza al PalaBanca, per la squadra di Giorgio Salvemini sarebbe retrocessione matematica.