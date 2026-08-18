L'Assigeco salpa verso i playoff

Inizia a plasmarsi la “nuova” Assigeco, pronta per la nuova avventura in Serie B Nazionale, da affrontare con tante novità. Ieri pomeriggio al Campus di Codogno, dopo le foto di rito, il primo allenamento della nuova stagione.

Al timone biancorossoblù c’è coach Marcello Ghizzinardi: originario proprio di Codogno, Ghizzinardi (classe 1971) ritorna all’Assigeco a distanza di 20 anni in un Campus che l’ha visto muovere i suoi primi passi da allenatore.

«Allenare qui e ora - le sue parole - è uno stimolo e una responsabilità in più. Mi vengono in mente tanti ricordi, ogni listello del parquet del Campus mi dice qualcosa. Ma non c’è nessuna individualità, a partire dalla mia, che deve essere sopra il gruppo, che sarà fondamentale. Abbiamo una squadra dotata di 9 giocatori potenzialmente titolari, da quintetto, più un ragazzo esordiente molto interessante come Matteo Ermelani. È una squadra lunga, non devono emergere individualità precise, ma la forza dovrà essere il collettivo e anche l’intensità che questo gruppo potrà esprimere. C’è grande voglia comune, l’obiettivo è arrivare a giocare a maggio, vorrebbe dire essere giunti ai playoff».

La rosa

1 Matteo Ermelani ala 194 centimetri 2007; 3 Matteo Italo Picarelli guardia 188 centimetri 2001; 5 Simone Giunta playmaker 187 centimetri 2000; 9 Giovanni Poggi ala-centro 201 centimetri 1997 (capitano); 11 Massimiliano Ferraro ala 200 centimetri 1998; 14 Enrico Vettori guardia-ala 192 centimetri 2004; 15 Federico Pirani centro 203 centimetri 2002; 20 Lorenzo Vanin centro 210 centimetri 2004; 21 Alberto Fragonara playmaker 186 centimetri 2004; 26 Luca Toniato guardia-ala 193 centimetri 1998.

Aggregati: Pietro Reginelli guardia 186 centimetri 2008; Simon Deng Daniel Matuet centro 204 centimetri 2008; Dario Spagnolo centro 201 centimetri 2009; Stefano Olivieri guardia-ala 2008; Gabriele Cattivelli play-guardia 185 centimetri 2007.

Lo staff

Head coach: Marcello Ghizzinardi.

Vice allenatore: Luca Ogliari.

Assistente all.: Ariele Zanella.

Prep. atletico: Mattia Raimondi.

Dir. sportivo: Alessandro Pagani.

Team manager: Luigi Guselli.

Fisioterapisti: Giovanni Iori, Francesco Rossetti, Alessandro Sposato.

Medico sociale: Gianluca Concardi.