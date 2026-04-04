L'Assigeco spaventa la capolista e si arrende sulla sirena
Basket Serie B Nazionale - Vigevano si impone 75-78 con la tripla finale di Corgnati
Gabriele Faravelli
|1 giorno fa
©Libertà/Angela Petrarelli
Più di un rimpianto per l'Assigeco che proprio all'ultimo secondo perde in casa contro la capolista Vigevano. Ragazzi di Lottici quasi perfetti nel primo tempo e meritatamente avanti, vanno anche a + 10 nel terzo quarto per poi subire il ritorno degli ospiti. Proprio a un secondo dalla sirena finale sul punteggio di parità arriva però la tripla di Corgnati che fissa il 75-78 finale.
Il tabellino
Assigeco Piacenza-Elachem Vigevano 75-79 (18-20; 44-37; 55-59)
UCC ASSIGECO PIACENZA: Cattivelli, Kuot, Valesin 3, Criconia 3, Calbini 20, Mazzucchelli 12, Poggi 8, Ferraro, Anaekwe 9, Pepper 15, Fiorillo, Ricci 5. All. Lottici.
ELACHEM VIGEVANO: Diouf 1, Kancleris 19, Cucchiaro 12, Gajic 2, Zacchigna 5, Corgnati 18, Boglio 9, Fantoma 5, Verazzo 3, Mazzantini 4. All. Salieri.
Arbitri: Suriano, Pulina, D'Errico.
Piacenza, 4 aprile 2026. Basket serie B. Assigeco vs Vigevano. Foto Angela Petrarelli Calbini
Piacenza, 4 aprile 2026. Basket serie B. Assigeco vs Vigevano. Foto Angela Petrarelli Mazzucchelli