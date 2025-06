Basket, "Leo" Rossi mattatore azzurro agli Europei Fisdir

Dodici punti nella prima gara contro la Finlandia (51-18 il risultato finale), tredici contro l’Ungheria (45-6) e quattro ieri contro la Turchia (32-23). Il piacentino Leonardo Rossi, portacolori dello Special Dream Team, è tra i protagonisti ai Campionati Europei dalla federazione Fisdir di basket con sindrome di Down, categoria IIC 2, in svolgimento a Ferrara, che hanno visto gli azzurri vincere tutte e tre le sfide eliminatorie guadagnandosi l’accesso alla finale che si svolgerà il 20 giugno contro la vincente dell’altro girone.

Nel frattempo l’Italia giocherà altre due partite contro squadre fuori classifica, Stati Uniti e Argentina.

“Leo” Rossi, classe 1998, è da molti anni sorridente a apprezzato cameriere del ristorante Germoglio in Tavola in via Bubba, ma la sua grande passione è lo sport, oltre al basket pratica con successo il calcio con la formazione piacentina dello Special Dream Team, di cui ha difeso la porta anche nei giorni scorsi nel “Tardini for Special”, torneo di calcio a 7 per disabili, giocato nello stadio di Parma e vinto proprio dalla formazione piacentina.

I biancorossi (che giocano con la maglia ufficiale del Piace e si allenano sui campi della società di via Gorra) hanno sconfitto la Fiorentina per 1-0 e il Sassuolo per 3-0, impattando poi 0-0 con la Roma; nella fase finale hanno battuto il Monza 3-0 e pareggiato con l’Atalanta 1-1. Lo Special Dream Team, conta 110 tesserati e si occupa anche di nuoto, atletica leggera e bocce.